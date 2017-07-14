Don't Starve: Pocket Edition Android ve iOS İçin Çıktı!

Şimdiye kadarki en popüler PC hayatta kalma oyunlarından birisi olan Don't Starve, yaklaşık iki yıl kadar önce, mobil platformlar üzerinde çıkışını gerçekleştirmişti. Aynı şekilde, Pocked Edition olarak anılan sürümü de Android ve iOS için an itibari ile mobil marketlerden indirilebilir durumda; ancak oyun ücretsiz değil.

Don't Starve geliştiricisi Klei Entertainment, Don't Starve Pocked Edition'un, her iki platform için de 4.99 dolar fiyata sahip olacağını belirtti; ancak Pocked Edition, kısa bir süre için iOS platformuna özel olarak, 0.99 dolar etiket fiyatına sahip olacak. Android sürümünde ise herhangi bir indirime gitmeyecek olan geliştirici ekip, oyunun sabit 4.99 dolar etiket fiyatı ile satışa çıkarmaya kararlı gibi görünüyor.

Dont Starve: Pocked Edition'un, dokunma kontrolü prensipleri üzerine özel olarak tasarlandığı ve optimize edildiği belirtiliyor. Bu sistemin de oyunculara, keşfetme, savaşma, inşa etme ve envanter yönetimi gibi konularda büyük rahatlıklar sağlayacağı iddia ediliyor.

Peki, siz Don't Starve: Pocked Edition'u mobil platformlarda oynamayı düşünüyor musunuz? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Don't Starve Android Sürümü Çıktı!