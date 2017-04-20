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Dood: The Puzzle Planet
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Dood: The Puzzle Planet

Dood: The Puzzle Planet İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dood: The Puzzle Planet
Dood: The Puzzle Planet
Dood: The Puzzle Planet
Dood: The Puzzle Planet

Dood dünyasının gizemini öğrenmek için uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz.

Erkan Calp Son güncelleme 4 saat önce

Dood: The Puzzle Planet, renkli bulmaca oyunlarını severek oynayarak her yaştan kişinin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir Android oyunu. Noktaları birbirine bağlamaya dayalı popüler bulmaca oyunu Dots’a benzerliğiyle dikkat çeken yapımda sevimli yüz, küçük gözlerin bizleri karşıladığı rengarenk bir dünyaya giriş yapıyoruz.

60’dan fazla bölüm boyunca tek amacımızın sevimli su damlalarıyla mümkün olduğunca fazla sayıda çiftliği kontrol altına almak. Bunun için yapmamız gerekense oldukça basit; Pembe renkli su damlalarını çizdiğimiz yol üzerinden mavi damlalarla buluşturmak. Petek formundaki platformda parmağımızı belli bir yörüngede sürükleyerek yolumuzu kolaylıkla çizebiliyoruz ancak ilerlerken asla değmememiz gereken damlalar da bulunmakta. Ayrıca yıldızları da geçerken toplamamız önemli. Buna bir de hareket sınırı ekleniyor. Neyse ki kombo yaparsak ek hareket veriliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Space Mages
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