Dood: The Puzzle Planet
Dood dünyasının gizemini öğrenmek için uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz.
Dood: The Puzzle Planet, renkli bulmaca oyunlarını severek oynayarak her yaştan kişinin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir Android oyunu. Noktaları birbirine bağlamaya dayalı popüler bulmaca oyunu Dots’a benzerliğiyle dikkat çeken yapımda sevimli yüz, küçük gözlerin bizleri karşıladığı rengarenk bir dünyaya giriş yapıyoruz.
60’dan fazla bölüm boyunca tek amacımızın sevimli su damlalarıyla mümkün olduğunca fazla sayıda çiftliği kontrol altına almak. Bunun için yapmamız gerekense oldukça basit; Pembe renkli su damlalarını çizdiğimiz yol üzerinden mavi damlalarla buluşturmak. Petek formundaki platformda parmağımızı belli bir yörüngede sürükleyerek yolumuzu kolaylıkla çizebiliyoruz ancak ilerlerken asla değmememiz gereken damlalar da bulunmakta. Ayrıca yıldızları da geçerken toplamamız önemli. Buna bir de hareket sınırı ekleniyor. Neyse ki kombo yaparsak ek hareket veriliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Space Mages
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