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DOOM Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

DOOM Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

2016 yılının en iyi FPS oyunlarından olan DOOM bu hafta sonu boyunca Steam'den ücretsiz olarak indirilerek oynanabilecek.

Geçtiğimiz sene baştan yaratılan DOOM, etkileyici grafikleri ile bize görsel bir şölen yaratmıştı. Buna ek olarak oyunda harika bir atmosfer bizi bekliyordu. Gerek oyunun müzikleri, gerekse oynanışı aksiyonun kolayca tavan yapmasına imkan veriyordu. Günümüzde açık dünya tabanlı oyunlar giderek yaygınlaşırken DOOM eski stildeki kapalı alanlarda geçen FPS oyunlarına olan ilgiyi canlandırmıştı.

Bu başraılı oyunun demosu daha önceden yayınlanmıştı. Fakat bu hafta sonu oyunun tamamını ücretsiz oynayabileceksiniz, buna oyunun multiplayer modları da dahil. Üstelik kampanya sadece PC ve Steam ile sınırlı değil. PlayStation 4 ve Xbox One oyuncuları da DOOM'u ücretsiz olarak indirip oynayabilecekler. Pazartesiye kadar devam edilecek kampanyada DOOM'da güzel bir indirim de yapılacak. Eğer oyuna kalıcı olarak sahip olmak isterseniz 14.99 $/11.99 € karşılığında oyunu satın alabileceksiniz.

Bethesda'nın böyle bir fırsat sunarak oyunda indirim yapmasının sebebi ise yayınlanacak 6.66 güncellemesi. Bu güncellemeyle birlikte önceden çıkmış tüm DOOM multiplayer indirilebilir içerikleri ücretsiz hale getiriliyor. Eğer DOOM'a sahipseniz veya DOOM'u satın alacaksanız bu indirilebilir içeriklere de ücret ödemeden otomatik olarak sahip olacaksınız. İndirimli bir fiyatla DOOM'u almak isterseniz en doğru zamanın önümüzdeki günler olacağını söyleyebiliriz. Tabi öncelikle oyunu ücretsiz indirip test de edebileceksiniz.

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DOOM
DOOM Yeni Nesil FPS Oyunu

Doom'un Sistem Gereksinimleri Açıklandı

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Yazar: - 20.07.2017

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