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Dot Brain
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Dot Brain

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dot Brain
Dot Brain
Dot Brain
Dot Brain
Dot Brain

Android için Bulmaca Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz sürükleyici bir bulmaca oyunu

Beyninizin derinlerine inip zorlu zamanlar geçirebileceğiniz bir kurguya sahip olan Dot Brain, onlarca bölümüyle dikkatimizi çekiyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda işinizi bir hayli zor. 

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olan Dot Brain, sizi düşünmeye itecek bir oyundur. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Oyundaki temel amaç renkli noktaları birleştirerek ekranı temizlemek. Dikey, yatay ve çapraz olarak noktaları bağlamalı ve zorlu bölümleri tamamlamalısınız. Harika temaya sahip olan oyunda harika grafikler de yer alıyor. Eğer zeka oyunlarını seviyorsanız Dot Brain'i mutlaka denemeniz gerekiyor. Kolay oynanışı ve harika kurgusuyla Dot Brain, çocukların da beğenerek oynayacağı bir oyun diyebilirim. Eğer bulmaca oyunlarını seviyorsanız Dot Brain'i sakın kaçırmayın.

Dot Brain oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Red Band Games
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