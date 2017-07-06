Renkli noktaları birleştirerek zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz

Dot Brain, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu bölümlere sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyor ve beyninizi zorluyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümlere sahip bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Dot Brain, beyninizi zorlayacak bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda renkli noktaları birleştirmeli ve puanlar kazanarak arkadaşlarınıza meydan okumalısınız. Bir hayli zorlu bir temaya sahip olan oyunda beyninizi zorluyor ve düşünce gücünüzü kullanıyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda yüksek puanlara da ulaşmanız gerekiyor. Oyunda başarılı olmak için tüm noktaları kısa sürede birleştirmelisiniz. Eğer bulmaca ve puzzle oyunlarını seviyorsanız Dot Brain tam size göre bir oyun diyebilirim. Renkli grafikleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Dot Brain'i sakın kaçırmayın.

Dot Brain oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.