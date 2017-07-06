?     Geri Bildirim
Dot Brain
TamindirMobilOyunlarBulmacaDot Brain

Dot Brain

(iOS)
Dot Brain İndir Hemen İndir

243 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dot Brain
Dot Brain
Dot Brain
Dot Brain
Dot Brain

iOS için Bulmaca Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 33 dakika önce

Renkli noktaları birleştirerek zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz

Dot Brain, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu bölümlere sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyor ve beyninizi zorluyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümlere sahip bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Dot Brain, beyninizi zorlayacak bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda renkli noktaları birleştirmeli ve puanlar kazanarak arkadaşlarınıza meydan okumalısınız. Bir hayli zorlu bir temaya sahip olan oyunda beyninizi zorluyor ve düşünce gücünüzü kullanıyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda yüksek puanlara da ulaşmanız gerekiyor. Oyunda başarılı olmak için tüm noktaları kısa sürede birleştirmelisiniz. Eğer bulmaca ve puzzle oyunlarını seviyorsanız Dot Brain tam size göre bir oyun diyebilirim. Renkli grafikleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Dot Brain'i sakın kaçırmayın.

Dot Brain oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Dot Brain için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Red Band Games
Dot Brain QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Recontact: Istanbul
    Recontact: IstanbuliPhone ve iPad için Bulmaca Oyunu
  2. Papers, Please
    Papers, PleaseiPad için Bulmaca Oyunu
  3. Scale
    ScaleiPhone ve iPad İçin Minimalist Bulmaca Oyunu
  4. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsteriPhone ve iPad için Yarışma Oyunu
  5. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu

Dot Brain Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster