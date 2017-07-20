Dota 2 Mağazası Secret Shop Kapatıldı

Dünyanın en popüler MOBA oyunlarından biri olan Dota 2'ye, Valve'den büyük bir darbe geldi. Dota 2 turnuvası öncesinde eşya mağazası Secret Shop kapatıldı.

Valve şirketinin farklı ülkelerdeki oyuncularına, Dota 2 temalı ürünleri satmak amacıyla açtığı Secret Shop, bugün yaptığı bir açıklamayla kapatıldı. ABD dışındaki ülkelere sevkiyat konusunda sorunlar yaşayan şirket, kargo masraflarını karşılayamadığından dolayı Secret Shop isimli dükkanını kapattı.

Oyunseverlerin büyük tepkisini çeken Valve, Secret Shop'un kapatılmasının ardından açıklama yapmayı da geciktirmedi. Valve yaptığı açıklamada, "Amacımız, hepimizin sevdiği oyuna olan bağlılığını gösterebilmesi için en fazla Dota hayranına kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlamaktı. Ancak ürünlerin teslimatı konusunda sorunlarla karşılaştık. Bunun neticesinde de mağazayı geçici olarak kapatma kararı aldık.'' sözlerine yer verdi.

ABD içerisinde satışına devam edecek olan Secret Shop, artık daha az ürün çeşidini barındıracak. Ayrıca Valve, Amerika kıtasındaki diğer ülkelere de ürün göndermeyeceği açıkladı. Bundan sonraki süreçte, ABD dışına satışı olmayacak Secret Shop ürünleri 3. parti kişiler yardımıyla temin edilebilecek.

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