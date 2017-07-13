DOTA 2 Yine Ödül Rekorunu Kırmaya Hazırlanıyor

DOTA 2’nin en büyük turnuvası The International’dan tam tamına bir ay uzaktayız ve DOTA oyuncuları yine e-Spor tarihinin en büyük ödül havuzuna çok yakınlar.

İlk olarak 2011 yılında, daha DOTA 2 bütün oyuncular için açılmamışken düzenlenen The International, 1 milyon dolardan fazla olan ödül havuzuyla bütün ilgiyi üzerine çekmişti. Sonraki yıllarda ödül havuzu işine DOTA 2 oyuncularını da dahil eden geliştirici şirket Valve, bu havuzun 10 milyon doların üzerine çıkmasını sağlamıştı. 2016’da 20,770,460 dolarlık ödül havuzuyla e-Spor tarihinin en büyük ödülünü dağıtan The International, daha şimdiden bu rekoru kırmayı başardı.

2013 yılında Compendium isimli oyun eşyalarını The International’e destek olması için satışa koyan Valve, bu satışlardan elde ettiği gelirlerin bir kısmını turnuvanın ödül havuzuna aktaracağını açıklamış ve böylece sonraki yıllarda kırılacak rekorların önünü açmıştı. Geçen yıl kırılan yirmi milyonluk rekorun ardından turnuvanın başlamasına bir ay kala DOTA 2 oyuncuları, bu senenin ödül havuzunu 20,810,835 dolara yükseltmeyi başardılar. Turnuvanın başlayacağı haftaya kadar ödülün 21 milyon dolar seviyesini aşması da bekleniliyor. 2016’da turnuvayı kazanan Çinli Wings Gaming evine 9,139,002 dolar ile dönerken, onlar da bir e-Spor turnuvasından kazanılan en büyük ödülü almayı başarmışlardı.

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