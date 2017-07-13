Pandayı havaalanında yalnız bırakmayın.

Dr. Panda Airport, çocuğunuz için Android telefon/tabletinize indirebileceğiniz güvenli, reklamsız içerik sunan eğitici oyunlardan biri. Serinin bu oyununda Pandanın kendi havaalanına giriş yapıyoruz. Pasaport damgalamaktan bagajları organize etmeye tüm işler bizim kontrolümüzde gerçekleşiyor.

Animasyon çizgi filmleri aratmayan rengarenk, yüksek kalitede grafikler sunan oyunda Panda ile sevimli hayvanların bagajlarını bulmasına yardımcı oluyor, pasaport onaylıyor, metal detektörü ve x-ray cihazları kullanıyor, robotla uçağımızın temizliğini gerçekleştiriyor, check-in işleminden uçak kalkıncaya kadar yolcuları yönlendiriyor, bagajların kontrolünü yapıyoruz. Oldukça yoğun bir gün geçiren sevimli arkadaşımız yorulmak bilmiyor, yüzünden gülücükler eksik olmuyor.