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Dr. Panda Airport
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Dr. Panda Airport

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dr. Panda Airport
Dr. Panda Airport
Dr. Panda Airport
Dr. Panda Airport
Dr. Panda Airport

Android İçin Havaalanı Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Pandayı havaalanında yalnız bırakmayın.

Dr. Panda Airport, çocuğunuz için Android telefon/tabletinize indirebileceğiniz güvenli, reklamsız içerik sunan eğitici oyunlardan biri. Serinin bu oyununda Pandanın kendi havaalanına giriş yapıyoruz. Pasaport damgalamaktan bagajları organize etmeye tüm işler bizim kontrolümüzde gerçekleşiyor.

Animasyon çizgi filmleri aratmayan rengarenk, yüksek kalitede grafikler sunan oyunda Panda ile sevimli hayvanların bagajlarını bulmasına yardımcı oluyor, pasaport onaylıyor, metal detektörü ve x-ray cihazları kullanıyor, robotla uçağımızın temizliğini gerçekleştiriyor, check-in işleminden uçak kalkıncaya kadar yolcuları yönlendiriyor, bagajların kontrolünü yapıyoruz. Oldukça yoğun bir gün geçiren sevimli arkadaşımız yorulmak bilmiyor, yüzünden gülücükler eksik olmuyor.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Dr. Panda Ltd
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