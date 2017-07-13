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Dr. Panda Airport
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Dr. Panda Airport

(iOS)
Dr. Panda Airport İndir Hemen İndir

127 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dr. Panda Airport
Dr. Panda Airport
Dr. Panda Airport
Dr. Panda Airport
Dr. Panda Airport

iPhone ve iPad İçin Havaalanı Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 16 dakika önce

Havaalanında işiniz hiç bitmeyecek.

Dr. Panda Airport, 5 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği eğitici mobil oyunlardan biri.

iPhone/iPad’inizde oyun oynayan çocuğunuz için güvenle indireceğiniz, uygulama içi satın alım sunmayan ve reklam içermeyen rengarenk görselli havaalanı oyunu. Sevimli panda ile birlikte yolcuların bagajlarını kontrol etmekten check-in işlemlerini yapmaya, pasaportları damgalamaktan uçak kalkıncaya kadar yolcuların yönlendirilmesine havaalanında pek çok iş yapıyoruz. Tabii ki çocuk oyunu olduğundan tüm işleri eğlenceli şekilde, yorulmadan yapıyoruz. Oynanış son derece basit.

Dr. Panda ile havaalanını keşfe çıktığımız oyunda 10 tane havaalanı temalı oyun var. Dilediğimizden başlayıp oynayabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Dr. Panda Ltd
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