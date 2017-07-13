Havaalanında işiniz hiç bitmeyecek.

Dr. Panda Airport, 5 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği eğitici mobil oyunlardan biri.

iPhone/iPad’inizde oyun oynayan çocuğunuz için güvenle indireceğiniz, uygulama içi satın alım sunmayan ve reklam içermeyen rengarenk görselli havaalanı oyunu. Sevimli panda ile birlikte yolcuların bagajlarını kontrol etmekten check-in işlemlerini yapmaya, pasaportları damgalamaktan uçak kalkıncaya kadar yolcuların yönlendirilmesine havaalanında pek çok iş yapıyoruz. Tabii ki çocuk oyunu olduğundan tüm işleri eğlenceli şekilde, yorulmadan yapıyoruz. Oynanış son derece basit.

Dr. Panda ile havaalanını keşfe çıktığımız oyunda 10 tane havaalanı temalı oyun var. Dilediğimizden başlayıp oynayabiliyoruz.