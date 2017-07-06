Sevimli panda, Asya mutfağına giriyor.

Dr. Panda Restaurant Asia, çocuklara özel hazırlanmış restoran oyunu. Android telefon/tabletinize çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirip oynaması için vereceğiniz bir oyun.

Mobil cihazınızda oyun oynamayı seven çocuğunuz varsa, tamamen ücretsiz olması, reklamsız ve de güvenli içerik sunmasının yanında animasyonlarla zenginleştirilmiş rengarenk görsellere sahip olan bu oyunu kesinlikle indirmelisiniz. Dr. Panda’nın tüm oyunları gibi eğitici bir oyun.

Serinin yeni oyununda sevimli panda ile Asya mutfağının tatlarını deniyorsunuz. En bilindik yemeklerden suşi ile başlıyorsunuz işe. Mutfakta balık haricinde de birçok malzeme mevcut. Kesme, rendeleme, karıştırma, pişirme… Kısacası tüm işleri yapabiliyor sevimli dostumuz. Tabii ki ufak yardımlarınızı esirgemiyorsunuz. Oyunun güzel tarafı; hazırladığınız yemeklere müşterilerin tepki vermesi. Yemekleri nasıl pişirdiğinizden hangi maddeleri kullandığınıza her şeye dikkat etmelisiniz. Fazla acı kullanırsanız veya çok uzun süre pişirirseniz müşterilerin tepkileri gecikmiyor.