?     Geri Bildirim
Dr. Panda Restaurant Asia
TamindirMobilOyunlarÇocukDr. Panda Restaurant Asia

Dr. Panda Restaurant Asia

(Android)
Dr. Panda Restaurant Asia İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dr. Panda Restaurant Asia
Dr. Panda Restaurant Asia
Dr. Panda Restaurant Asia
Dr. Panda Restaurant Asia
Dr. Panda Restaurant Asia

Android İçin Restoran Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Sevimli panda, Asya mutfağına giriyor.

Dr. Panda Restaurant Asia, çocuklara özel hazırlanmış restoran oyunu. Android telefon/tabletinize çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirip oynaması için vereceğiniz bir oyun.

Mobil cihazınızda oyun oynamayı seven çocuğunuz varsa, tamamen ücretsiz olması, reklamsız ve de güvenli içerik sunmasının yanında animasyonlarla zenginleştirilmiş rengarenk görsellere sahip olan bu oyunu kesinlikle indirmelisiniz. Dr. Panda’nın tüm oyunları gibi eğitici bir oyun.

Serinin yeni oyununda sevimli panda ile Asya mutfağının tatlarını deniyorsunuz. En bilindik yemeklerden suşi ile başlıyorsunuz işe. Mutfakta balık haricinde de birçok malzeme mevcut. Kesme, rendeleme, karıştırma, pişirme… Kısacası tüm işleri yapabiliyor sevimli dostumuz. Tabii ki ufak yardımlarınızı esirgemiyorsunuz. Oyunun güzel tarafı; hazırladığınız yemeklere müşterilerin tepki vermesi. Yemekleri nasıl pişirdiğinizden hangi maddeleri kullandığınıza her şeye dikkat etmelisiniz. Fazla acı kullanırsanız veya çok uzun süre pişirirseniz müşterilerin tepkileri gecikmiyor.

Dr. Panda Restaurant Asia için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Dr. Panda Ltd
Dr. Panda Restaurant Asia QR Kodu Okutarak İndir

Çocuk Popülerleri

  1. My Talking Tom
    My Talking TomAndroid İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu
  2. Çocuklar İçin 7 Eğitici Oyun
    Çocuklar İçin 7 Eğitici OyunAndroid İçin Çocuk Oyunları Uygulaması
  3. Princess Salon
    Princess SalonAndroid için Prenses Giydirme ve Makyaj Yapma Oyunu
  4. TRT Zorlu Yarış
    TRT Zorlu YarışAndroid İçin Yarış Oyunu
  5. Keloğlan ve Yumurtlak
    Keloğlan ve YumurtlakAndroid İçin Çocuk Oyunu

Dr. Panda Restaurant Asia Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster