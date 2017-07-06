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Dr. Panda Restaurant Asia
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Dr. Panda Restaurant Asia

(iOS)
Dr. Panda Restaurant Asia İndir Hemen İndir

261 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dr. Panda Restaurant Asia
Dr. Panda Restaurant Asia
Dr. Panda Restaurant Asia
Dr. Panda Restaurant Asia
Dr. Panda Restaurant Asia

iPhone ve iPad İçin Restoran Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Panda, Suşi deniyor.

Dr. Panda Restaurant Asia, iPhone ve iPad’de oynanabilen restoran oyunu. Adından da tahmin edeceğiniz üzere çocukların renkli dünyasına uygun hazırlanmış, onların oynayabileceği basitlikte, animasyonlarla süslenmiş bir yemek yapma oyunu. İndirmesi de oynaması da ücretsiz.

iPhone ve iPad’inizde oyun oynamaya meraklı çocuğunuz için indirebileceğiniz eğitici oyunlardan biri Dr. Panda Restaurant Asia. Seriye dönüşen nadir çocuk oyunlarından Dr. Panda’nın yenisinde sevimli dostumuz başta suşi olmak üzere birçok Asya yemeği deniyor. En iyi restoranların mutfaklarında çalışan pandayı elbette yalnız bırakmıyoruz. Yemeği hazırlama aşamasından sunumuna her daim yardım ediyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Dr. Panda Ltd
Dr. Panda Restaurant Asia QR Kodu Okutarak İndir

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