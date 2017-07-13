Dr. Panda Swimming Pool
Android İçin Havuz Oyunu
Panda ve arkadaşları havuz keyfi yapıyor.
Dr. Panda Swimming Pool, 5 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği, animasyonların ön planda olduğu rengarenk görselli bir mobil oyun. Sevimli panda ve arkadaşlarının havuz keyfine ortak olduğumuz oyunda yüzme dışında dondurma yapma, arkadaşlarımızı yüzmeye hazırlama, hazine arama gibi aktivitelerde de bulunuyoruz.
Dr. Panda’nın tüm oyunları gibi Türkçe dil desteğiyle geliyor Dr. Panda Swimming Pool. Ücretli bir oyun olduğundan ayrıca uygulama içi satın alım sunulmuyor, üçüncü taraf reklamlar da bulunmuyor. Android telefonunuza çocuğunuz için güvenle indirebileceğiniz bir oyun.
Oyunun adından da tahmin edeceğiniz üzere sevimli pandamız bu sefer havuzda vakit geçiriyor. Arkadaşlarıyla birlikte havuzda oynuyor, kaydıraktan kayıyor, buz gibi dondurmalarla serinliyor, arkadaşlarına yiyecek hazırlıyor, su tabancasıyla eğleniyor… Bizse pandanın tatilini güzelce geçirmesine yardımcı oluyoruz.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Dr. Panda Ltd
Çocuk Popülerleri
- My Talking TomAndroid İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu
- Teeny TitansAndroid İçin Süper Kahraman Oyunu
- Çocuklar İçin 7 Eğitici OyunAndroid İçin Çocuk Oyunları Uygulaması
- Princess SalonAndroid için Prenses Giydirme ve Makyaj Yapma Oyunu
- TRT Zorlu YarışAndroid İçin Yarış Oyunu
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı