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Dr. Panda Swimming Pool
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Dr. Panda Swimming Pool

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dr. Panda Swimming Pool
Dr. Panda Swimming Pool
Dr. Panda Swimming Pool
Dr. Panda Swimming Pool
Dr. Panda Swimming Pool

Android İçin Havuz Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 12 dakika önce

Panda ve arkadaşları havuz keyfi yapıyor.

Dr. Panda Swimming Pool, 5 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği, animasyonların ön planda olduğu rengarenk görselli bir mobil oyun. Sevimli panda ve arkadaşlarının havuz keyfine ortak olduğumuz oyunda yüzme dışında dondurma yapma, arkadaşlarımızı yüzmeye hazırlama, hazine arama gibi aktivitelerde de bulunuyoruz.

Dr. Panda’nın tüm oyunları gibi Türkçe dil desteğiyle geliyor Dr. Panda Swimming Pool. Ücretli bir oyun olduğundan ayrıca uygulama içi satın alım sunulmuyor, üçüncü taraf reklamlar da bulunmuyor. Android telefonunuza çocuğunuz için güvenle indirebileceğiniz bir oyun.

Oyunun adından da tahmin edeceğiniz üzere sevimli pandamız bu sefer havuzda vakit geçiriyor. Arkadaşlarıyla birlikte havuzda oynuyor, kaydıraktan kayıyor, buz gibi dondurmalarla serinliyor, arkadaşlarına yiyecek hazırlıyor, su tabancasıyla eğleniyor… Bizse pandanın tatilini güzelce geçirmesine yardımcı oluyoruz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Dr. Panda Ltd
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