Dr. Panda Swimming Pool(iOS)
iPhone ve iPad İçin Havuz Oyunu
Pandanın arkadaşlarıyla tatil keyfi yapın.
Dr. Panda Swimming Pool, iPhone/iPad’inizde oyun oynayan çocuğunuz varsa onun için güvenle indireceğiniz eğitici bir oyun. Tamamen Türkçe, reklamsız içerik ve uygulama içi satın alım sunmuyor.
Serinin yeni oyununda panda ve arkadaşlarıyla havuz keyfi yaşıyoruz. Su kaydırağından kayma, havuz kenarında bir şeyler atıştırma, arkadaşlarımızı yüzmeye hazırlama, korsan gemisiyle denizlere açılıp hazine arama ve daha nice aktiviteyle eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Karakterlerle etkileşime girebilmemiz oyunun en güzel yanı. Birbirinden sevimli hayvanların eğlenirken verdikleri tepkileri görmelisiniz. Animasyonlar da görseller kadar başarılı.
Dr. Panda Swimming Pool Özellikleri:
- İlgi bekleyen, oynarken vaktin nasıl geçtiğini unutacağınız birbirinden şirin 5 hayvan
- Pandanın şirin dostlarıyla oynayacağınız birbirinden eğlenceli mini oyunlar
- İçinden çıkmak istemeyeceğiniz üç büyük havuz
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Dr. Panda Ltd
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