Dr. Panda & Toto`s Treehouse
Android İçin Çocuk Oyunu
Kaplumbağa Toto ile oyunlar oynuyoruz.
Dr. Panda & Toto's Treehouse, çocuğunuz ve küçük kardeşiniz için Android telefonunuza indirebileceğiniz rengarenk görsellerle süslenmiş eğlence dolu bir oyun. Panda kadar sevimli bir kaplumbağa olan Toto yumurtasından çıktı ve onunla oyunlar oynamamızı istiyor.
Ağaç evde tek başına yaşamakta olan kaplumbağa Toto, birlikte vakit geçirebileceği birilerini arıyor. Yemek yedirebilecek, temizleyecek, oyunlar oynayacak bir arkadaşa ihtiyacı var. Tabii ki bu kişi biz oluyoruz. Baloncuklardan basketbola ip atlamaktan salıncakla sallanmaya hoşuna gidebilecek oyunları oynuyoruz. Karnı acıktığı vakit mutfağa girerek “Kaplumbağa ne yiyebilir acaba? sorusunu sormadan mutfaktaki malzemelerle yiyecek bir şeyler hazırlıyoruz. Gün sonunda da mışıl mışıl uyuyor yatağında dostumuz.
- Lisans:
- Ücretli
- İşletim Sistemi:
- Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Dr. Panda Ltd
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