Kaplumbağa Toto, oyun oynayacak birilerini arıyor.

Dr. Panda & Toto's Treehouse, ağaç evde kaplumbağa ile oyunlar oynadığımız eğlence dolu bir mobil oyun. 6 – 8 yaş aralığında çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için iPhone / iPad cihazınıza gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Reklamsız ve güvenli içerik, uygulama içi satın alımlar yok.

Oyunda bir ağaç evde dünyaya gelen sevimli mi sevimli bir kaplumbağa olan Toto ile oyunlar oynayarak vakit geçiriyoruz. Salıncakta sallama, ip atlama, basketbol oynama, balon üfleme dahil pek çok oyun oynuyoruz kaplumbağa dostumuzla. Karnı acıktığında oyuna ara verip mutfağa giriyor, dondurmadan sandviçe birbirinden leziz yemekler hazırlıyoruz. Tabii ki akşam olduğunda yatağına yatırıyoruz. Hem yatarken hem de oyun oynarken Toto’nun verdiği tepkileri, hareketlerini kesinlikle görmelisiniz.