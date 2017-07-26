Panda ile bahçe işine giriyoruz.

Dr. Panda Veggie Garden, 5 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği bahçe bakım oyunu. Android telefonunuzda oyun oynamayı seven çocuğunuz varsa onun için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. İçerisinde hiç reklam yok, sürpriz uygulama içi satın alımlar da içermiyor.

Çocuklara yönelik bir oyun olduğundan animasyonların ön plana çıkarıldığı rengarenk görsellerle karşılaştığımız, kolay oynanış sunan oyunda sevimli dostumuzla bahçe işine giriyoruz. Sebze ve meyve yetiştirme, sulama, hasat ve diğer bahçe işlerini yaparken zamanın nasıl geçtiğini unutacağınıza eminim. Sevimli panda bahçe işlerini yaparken hiç yorulmuyor, sevimliliğini hiç kaybetmiyor.

Dr. Panda Veggie Garden Özellikleri: