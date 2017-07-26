Pandanın bahçesine giriyoruz.

Dr. Panda Veggie Garden, 5 yaş ve üzeri çocuğunuz için iPhone / iPad cihazınıza indirebileceğiniz eğitici bir mobil oyun. Reklamsız, uygulama içi satın alımların olmadığı güvenli içerik sunan çocuk oyununda sevimli Panda ile bahçe bakımı işine giriyoruz.

Sebze ve meyve yetiştirme, hasat, toprak sürme, sulama dahil 30 farklı bahçe işiyle ilgilendiğimiz oyunda panda dostumuzun iyi bir çiftçi olması için tüm gün onunla birlikteyiz. Gece gündüz demeden, yağmurlu ve güneşli havada günün en erken saatlerinde işe girişiyoruz. Tüm bahçe işleri panda arkadaşımızda olmasına karşın hiç yorulmuyor, sürekli enerjik. Bu sayede biz de bahçeyle uğraşırken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz.

Dr. Panda Veggie Garden Özellikleri: