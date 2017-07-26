Dr. Panda Veggie Garden(iOS)
iPhone ve iPad İçin Çocuk Oyunu
Pandanın bahçesine giriyoruz.
Dr. Panda Veggie Garden, 5 yaş ve üzeri çocuğunuz için iPhone / iPad cihazınıza indirebileceğiniz eğitici bir mobil oyun. Reklamsız, uygulama içi satın alımların olmadığı güvenli içerik sunan çocuk oyununda sevimli Panda ile bahçe bakımı işine giriyoruz.
Sebze ve meyve yetiştirme, hasat, toprak sürme, sulama dahil 30 farklı bahçe işiyle ilgilendiğimiz oyunda panda dostumuzun iyi bir çiftçi olması için tüm gün onunla birlikteyiz. Gece gündüz demeden, yağmurlu ve güneşli havada günün en erken saatlerinde işe girişiyoruz. Tüm bahçe işleri panda arkadaşımızda olmasına karşın hiç yorulmuyor, sürekli enerjik. Bu sayede biz de bahçeyle uğraşırken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz.
Dr. Panda Veggie Garden Özellikleri:
- 30 aşamada hayalinizdeki bahçeyi ortaya çıkarın.
- 2 eğitsel bonus oyunu oynamayı unutmayın.
- Bahçenizin taptaze sebze ve meyvelerini sevimli arkadaşlarınıza satın.
- 12 farklı sebze ve meyve ile bahçeniz rengarenk olacak.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Dr. Panda Ltd
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