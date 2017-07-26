?     Geri Bildirim
Dr. Panda Veggie Garden
TamindirMobilOyunlarÇocukDr. Panda Veggie Garden

Dr. Panda Veggie Garden

(iOS)
Dr. Panda Veggie Garden İndir Hemen İndir

162 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dr. Panda Veggie Garden
Dr. Panda Veggie Garden
Dr. Panda Veggie Garden
Dr. Panda Veggie Garden
Dr. Panda Veggie Garden

iPhone ve iPad İçin Çocuk Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Pandanın bahçesine giriyoruz.

Dr. Panda Veggie Garden, 5 yaş ve üzeri çocuğunuz için iPhone / iPad cihazınıza indirebileceğiniz eğitici bir mobil oyun. Reklamsız, uygulama içi satın alımların olmadığı güvenli içerik sunan çocuk oyununda sevimli Panda ile bahçe bakımı işine giriyoruz.

Sebze ve meyve yetiştirme, hasat, toprak sürme, sulama dahil 30 farklı bahçe işiyle ilgilendiğimiz oyunda panda dostumuzun iyi bir çiftçi olması için tüm gün onunla birlikteyiz. Gece gündüz demeden, yağmurlu ve güneşli havada günün en erken saatlerinde işe girişiyoruz. Tüm bahçe işleri panda arkadaşımızda olmasına karşın hiç yorulmuyor, sürekli enerjik. Bu sayede biz de bahçeyle uğraşırken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz.

Dr. Panda Veggie Garden Özellikleri:

  • 30 aşamada hayalinizdeki bahçeyi ortaya çıkarın.
  • 2 eğitsel bonus oyunu oynamayı unutmayın.
  • Bahçenizin taptaze sebze ve meyvelerini sevimli arkadaşlarınıza satın.
  • 12 farklı sebze ve meyve ile bahçeniz rengarenk olacak.

Dr. Panda Veggie Garden için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lütfen yorumlarınızda Dr. Panda Veggie Garden crack, Dr. Panda Veggie Garden serial, license key gibi bilgiler yazmayınız. Ayrıca Rapidshare, Hotfile, Fileserve, Wupload, Uploadstation ve Filesonic vb. dosya paylaşım sitelerinden bağlantı paylaşmayınız.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Dr. Panda Ltd
Dr. Panda Veggie Garden QR Kodu Okutarak İndir

Çocuk Popülerleri

  1. Toca Life: City
    Toca Life: CityiPhone ve iPad için Çocuk Oyunu
  2. My Talking Tom
    My Talking TomiPhone ve iPad İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu
  3. Teeny Titans
    Teeny TitansiPhone ve iPad İçin Figür Dövüşü Oyunu
  4. TRT Keloğlan
    TRT KeloğlaniPhone ve iPad İçin Keloğlan Oyunu
  5. Disney Infinity 2.0 Toy Box
    Disney Infinity 2.0 Toy BoxiPhone ve iPad için Disney Infinity Uygulaması

Dr. Panda Veggie Garden Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster