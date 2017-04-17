Draft Rivals: Fantasy Baseball, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beyzbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın dört bir yanından gerçek oyuncularla oynayabileceğiniz oyunda gerçek beyzbol deneyimi yaşıyorsunuz.

Beyzbol taraftarlarının beğenerek oynayabileceği bir oyun olan Draft Rivals: Fantasy Baseball, gerçek oyuncularla mücadele edebileceğiniz bir beyzbol oyunudur. Kartlarla oynanan oyunda stratejik bilginizi ortaya koyuyor ve rakiplerinize meydan okuyorsunuz. Favori oyuncularınızı oyuna sürebileceğiniz oyunda koleksiyonunuzu genişletmelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda en iyi performansınızı ortaya koymanız gerekiyor. Hızlı, tempolu ve heyecanı yüksek bir deneyim sunan Draft Rivals: Fantasy Baseball oyununu mutlaka denemelisiniz.

Kartlarla oynanan bir oyun olduğu için ortaya koyduğunuz kartları iyi düşünmeli ve stratejik taktikler belirlemelisiniz. Dünyanın her yerinden oyuncularla gerçek zamanlı olarak oynayabileceğiniz oyun, beyzbol severlerin telefonlarında mutlaka olması gereken bir oyundur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olan Draft Rivals: Fantasy Baseball, kolay oynanışı ve yüksek kaliteli görselleriyle de dikkatimizi çekiyor. Etkileyici bir atmosferde geçen oyunu sakın kaçırmayın.

Draft Rivals: Fantasy Baseball oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.