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Draft Rivals: Fantasy Baseball
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Draft Rivals: Fantasy Baseball

Draft Rivals: Fantasy Baseball İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Draft Rivals: Fantasy Baseball
Draft Rivals: Fantasy Baseball
Draft Rivals: Fantasy Baseball
Draft Rivals: Fantasy Baseball

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla beyzbol oynayabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 59 dakika önce

Draft Rivals: Fantasy Baseball, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beyzbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın dört bir yanından gerçek oyuncularla oynayabileceğiniz oyunda gerçek beyzbol deneyimi yaşıyorsunuz.

Beyzbol taraftarlarının beğenerek oynayabileceği bir oyun olan Draft Rivals: Fantasy Baseball, gerçek oyuncularla mücadele edebileceğiniz bir beyzbol oyunudur. Kartlarla oynanan oyunda stratejik bilginizi ortaya koyuyor ve rakiplerinize meydan okuyorsunuz. Favori oyuncularınızı oyuna sürebileceğiniz oyunda koleksiyonunuzu genişletmelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda en iyi performansınızı ortaya koymanız gerekiyor. Hızlı, tempolu ve heyecanı yüksek bir deneyim sunan Draft Rivals: Fantasy Baseball oyununu mutlaka denemelisiniz.

Kartlarla oynanan bir oyun olduğu için ortaya koyduğunuz kartları iyi düşünmeli ve stratejik taktikler belirlemelisiniz. Dünyanın her yerinden oyuncularla gerçek zamanlı olarak oynayabileceğiniz oyun, beyzbol severlerin telefonlarında mutlaka olması gereken bir oyundur. 

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olan Draft Rivals: Fantasy Baseball, kolay oynanışı ve yüksek kaliteli görselleriyle de dikkatimizi çekiyor. Etkileyici bir atmosferde geçen oyunu sakın kaçırmayın.

Draft Rivals: Fantasy Baseball oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
1UP Mobile Inc
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