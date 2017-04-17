Draft Rivals: Fantasy Baseball, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beyzbol oyunudur. Eğlenceli bir atmosfere sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beyzbol oyunu olan Draft Rivals: Fantasy Baseball, gerçek bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Kartlarla oynayabileceğiniz oyunda stratejik taktikler belirlemeli ve rakibinizi yenmelisiniz. Kart koleksiyonunuzu genişleterek güçlü bir hale gelebilir ve liderlik sıralamasında üst sıralara tırmanabilirsiniz. Günlük ödüllerin de yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve hamlelerinizi özenle seçmelisiniz. Hızlı ve tempolu bir oyun olan Draft Rivals: Fantasy Baseball, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur.

Gerçek zamanlı olarak oynayabileceğiniz oyunda dünyanın her bölgesinden oyuncuyla mücadele edebiliyorsunuz. Beyzbol severlerin mutlaka denemesi gereken oyunda en iyi performansınızı ortaya koymanız gerekiyor. Kolay bir oynanışa ve yüksek kaliteli görsellere sahip olan Draft Rivals: Fantasy Baseball oyununu sakın kaçırmayın.

Etkileyici bir atmosferde geçen oyunu Draft Rivals: Fantasy Baseball oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.