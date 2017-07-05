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Draw Animal
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Draw Animal

Draw Animal İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Draw Animal
Draw Animal
Draw Animal
Draw Animal
Draw Animal

Android için Boyama Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Draw Animal uygulamasıyla çocuklarınız sevimli hayvanları çizmeyi kolayca öğrenecek.

Draw Animal uygulamasıyla çocuklarınız Android cihazlarınız üzerinden sevimli hayvanları çizmeyi kolayca öğrenecek.

Çocuklara yönelik bir boyama ve çizim uygulaması olan Draw Animal; kediler, köpekler, pandalar, deniz hayvanları ve daha fazlasını detaylı çizim adımlarıyla birlikte öğrenmelerini sağlıyor. Herhangi bir çizim becerisi olmaksızın, sadece gösterilen adımları uygulayarak birçok hayvanı çizebilir ve renk paletlerinden seçim yaparak hayvanları renklendirebilirsiniz.

Birçok çizim aracı ve boyama aracı içeren uygulamada farklı kalemler, silgiler, renkler, silgi ve çıkartmalar gibi araçlar sayesinde çocuklarınız hem eğlenecek hem de öğrenecektir diye düşünüyorum. Hayvanları çizdikten sonra kalan kısmı çocuğunuzun hayal gücüne bırakarak, ortaya çıkan eserleri kaydedebilir ve çocuğunuzun öğrenmesinde kolaylık sağlayabilirsiniz. Eğer siz de çocuklarınızın güvenle kullanabileceği, hem eğitici hem de eğlenceli bir uygulama arıyorsanız Draw Animal uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Creative APPS
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