Drone Ligi'nde Guinnes Rekoru Kırıldı

Bu yıl ikinci sezonu koşulan Drone Ligi’nin yetkilileri bir uzaktan kumandalı ve pille çalışan dört pervaneli robot helikopterin en kısa sürede yarışı tamamlaması üzerine rekor denedi. Guinnes yetkililerinin davet edildiği yarışta RacerX isimli drone Guinnes Rekoru'nu kırdı.

Ryan Gury önderliğindeki mühendis ekibi tarafından üretilen 800 gram ağırlığındaki RacerX isimli drone yarışta 179.6 mph hıza ulaşmasına rağmen yarışta ortalama hız hesaba alındığından dolayı Guinnes Rekorlar Kitabı'na 163.5 mph (yaklaşık 261.6 km) olarak yansıdı. RacerX’in geçen sezon kullandığı drone modeli geçtiğimiz yıl en yüksek hızına ulaştığında alev almıştı. Bu kez drone sağlam kaldı ve rekoru ele geçirdi. Drone Ligi CEO’su Nicholas Horbaczewski rekorla ilgili yaptığı açıklamada, “RacerX tarafından kırılan bu rekor teknolojik yeniliklerde bir zirve noktasıdır. Üst düzey mühendislerimiz adına gururluyuz ve dünyanın en hızlı drone’unu takdim ettiğimiz için heyecanlıyız.” ifadelerini kullandı.

28 Temmuz’da Drone Ligi’nin ikinci sezonunun finali Londra’da düzenlenecek. Birçok kanal tarafından da finalin yayınlanması bekleniyor. RacerX tarafından kırılan Guinnes Rekoru'nun da videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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