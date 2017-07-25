Drone Teknolojisi ÖTV ile Karşı Karşıya

Maliye Bakanı Naci Ağbal, drone’lar (insansız hava aracı) için özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamasına yeşil ışık yaktı. Bu uygulama, gözlerin Türkiye’deki drone pazarına çevrilmesine yol açtı.

Habertürk'ün haberine göre, bireysel ve ticari amaçlı olmak üzere ikiye ayrılan drone’lar, farklı sektörlerde kendilerine alan bulabiliyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017’nin ilk 5 ayında 7 milyon dolar seviyesinde drone ithalatı gerçekleşmiş durumda.

Haberin detaylarına göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verileri, Türkiye’de kayıtlı drone sayısının geçen yılın sonunda 8 bin 349 olduğunu, kullanıcı sayısının da 11 bin 839’e çıktığını işaret ediyor. Bu potansiyel doğal olarak drone fiyatlarına ÖTV yüklenebileceğini de işaret ediyor.

Çok yakında, Maliye Bakanı’nın fısıldadığı ÖTV uygulaması drone fiyatlarına da yansıyacak gibi görünüyor. Ancak henüz net bir birim telaffuz edilmediği gibi, bunun ne zaman yasalaşacağı da net değil. Bakanı’nın, “Drone’ların sayısı artıyor, ÖTV gelebilir” açıklaması çok yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşebilir.

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