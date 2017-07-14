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Drop Wizard Tower
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Drop Wizard Tower

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Drop Wizard Tower
Drop Wizard Tower
Drop Wizard Tower
Drop Wizard Tower
Drop Wizard Tower

Android İçin Aksiyon Oyunu

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

Kulenin en altlarına kadar göğüs göğüse çarpışarak inin!

Drop Wizard Tower, Android telefon ve tabletlerde oynanabilen bir aksiyon oyunudur. 

Nitrome isimli tanınmış oyun stüdyosu tarafından geliştirilen Drop Wizard Tower, tutsak edilmiş altı büyücünün kaçış hikayesini konu alıyor. Shadow Order isimli kötü amaçlara hizmet eden bir birlik, çevrelerindeki bütün büyücüleri kaçırıyor ve böylece o topraklardaki hakimiyetlerini daha da arttırmak istiyorlar. Fakat altı büyücü bir araya gelince, kulede hapsedildikleri odadan kaçmanın bir yolunu buluyorlar.

Kaçmayı başardıktan sonra kulenin çıkışına kadar onlarca farklı düşmanla savaşan büyücüler, karşılarında kimi zaman daha zorlu boss'lar da görebiliyorlar. Yeni yetenekler ve güçler edinerek, durdurulamaz bir mücadelenin içine giren bu büyücüleri kontrol ettiğimiz Drop Wizard Tower'a dair daha ayrıntılı bilgileri almak ve oynanışına dair fikirler edinmek için hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Nitrome
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