Üstün yeteneklerinizi kullanarak kuleleri düşmanlardan temizleyin!

Drop Wizard Tower, iPhone ve iPad üzerinde rahatça oynayabileceğiniz aksiyon oyunlarından bir tanesidir.

Shadow Order isimli kötü organizasyon, çevredeki bütün büyücüleri yakalayarak, bir kuleye hapsetmeyi başarmıştır. Ellerindeki büyülü yumurta sayesinde büyücüleri kulede hapsetmeyi başaran Gölge Birliği'ne karşı bir çözüm yolu arayan tutsaklar, sonunda tutuldukları odadan kaçarlar ve kötü adamlara karşı amansız bir mücadele vermeye başlarlar. Karşılarına çıkan canavaların yanı sıra büyük düşmanlarla da savaşan büyücülerin bu yolculuğuna siz de eşlik edebilirsiniz.

Oyun aslında bir aksiyon-platform oyunu; ancak bu sefer dümdüz bir çizgide ilerlemiyor, bir kulede olduğumuzdan aşağıya doğru hareket ediyoruz. Kısıtlı bir alanınız olması sizi kimi zaman darlasa da yine de eğlenceli bir oyunun sizi beklediğini söyleyebiliriz. Özellikle boss savaşları ile işi bir adım ileriye götüren ve sizi kendisine bağlayan bu oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri almak için hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: