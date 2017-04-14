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Dropbox Android Artık Evrak Tarayarak PDF'ye Dönüştürebiliyor

Dropbox Android Artık Evrak Tarayarak PDF'ye Dönüştürebiliyor

Dünyanın en yaygın olarak kullanılan bulut depolama servislerinden olan Dropbox, mobil sürümünde yeni özelliğiyle özellikle iş dünyasında kullanışlı bir araç haline geliyor.

Daha önceden Drobox'un iOS sürümünmde yer alan döküman tarama özelliği nihayet Dropbox Android sürümüne de geldi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar Dropbox Android uygulamasını kullanarak yazılı evrakları ve diğer dökümanları dijital dökümanlara dönüştürebilecekler. Dropbox, bu iş için akıllı telefon veya tabletinizin kamerasını kullanıyor. Kullanıcılar kameraları aracılığıyla dökümanların fotoğraflarını çekiyor, Dropbox Android uygulaması ise çekilen fotoğrafları tarıyor ve PDF formatındaki dosyalara dönüştürüyor.

Dropbox'un Android sürümüne kazandırılan yeni özelliğin kullanıcılara büyük zaman tasarrufu kazandıracağını söyleyebiliriz. Kullanıcılar Dropbox uygulaması üzerinden tarattıkları dökümanlar üzerinde değişiklik yapabiliyorlar. Taratılan dijital dökümanlar döndürülebiliyor ve kırpılabiliyor. Kullanıcılar dilerlerse birden fazla sayfayı tek bir PDF dosyası haline getirebiliyorlar. Doğal olarak Dropbox ile tarayarak dijital hale getirdiğiniz dökümanlarınızı Dropbox hesabınıza yükleyebiliyor, herhangi bir bilgisayardan veya mobil cihazdan bu dosyalara erişebiliyorsunuz.

Dropbox Android uygulamasını indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir5.06 MB
Dropbox Android
Dropbox Android Android İçin Dosya Saklama - Erişme Uygulaması

Dropbox'ın Paper Uygulaması Google Dökümanların Yerini Alacak

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 14.04.2017

Dropbox Android Artık Evrak Tarayarak PDF'ye Dönüştürebiliyor İçin Yorum Yaz

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