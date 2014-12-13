Birden fazla bilgisayarınız varsa ve bu bilgisayarlarınız arası dosya senkronizasyonu (eşitlemesi) yapmak istiyorsanız bu ücretsiz ve gelişmiş araç ile artık dosya senkronizasyonu işlemi çok kolay.

Programı yükledikten sonra oluşturulan klasör içerisine istediğiniz dosyayı atın anında internete yüklensin. Ardından istediğiniz başka bir bilgisayara da direkt olarak aynı dosya eklensin. Dilerseniz bir çalışma grubu içinde ortak bir klasör yaratarak çalışma dosyalarını bu klasör üzerinden paylaşabilirsiniz. Farklı işletim sistemlerinde de çalışabilen Dropbox ile dosya senkronizasyonu gerçekten çok kolay.

2GB'lık bir ücretsiz depolama alanı yaratmanıza olanak tanıyan Dropbox sayesinde dosyalarınızı internet üzerinde de tutabilir ve gerektiği zaman indirebilirsiniz. Ayrıca Dropbox kullanan arkadaşlarınızla dosya paylaşımı yapmanızı da sağlayan yapısı sayesinde dosya paylaşmak için de kullanabilirsiniz.

Kurulum: Dropbox'ı indirip kurduktan sonra bir üyelik yaratmanız gerekiyor. Bu üyelikten sonra isterseniz program üretici adresinden senkronizasyon klasöründe tuttuğunuz dosyaları da görüntüleyebilir, paylaşabilir ve hatta silebilirsiniz.

Dropbox Özellikleri:

Senkronizasyon: Dropbox'ın kurulu olduğu tüm bilgisayarlar arasında paylaşılan klasörleriniz anlık olarak senkronize şekilde çalışmaktadır.

Yedekleme: Dosyalarınızı Dropbox aracılığıyla yedekleyerek istediğiniz her yerden kolayca ulaşabilirsiniz.

Paylaşma: Dosya ve klasörlerinizi Dropbox aracılığıyla istediğiniz arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.

Hız: Yüksek hız ile büyük dosyalar üzerinde yapılan değişiklikler bile anlık olarak güncellenmektedir.

Güvenlik: Tüm dosyalarınız yüksek güvenlikli sunucular üzerinde güvendedir.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.