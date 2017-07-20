Sonsuz oynanış sunan pinball oyunu

Dude Ball, pinball (tilt) oyununu seviyorsanız oynadığınız süre boyunca keyif alacağınızı düşündüğüm bir yapım. iPhone ve iPad’de oynanabilen diğer pinball oyunlarından farklı olarak top yerine sevimli karakterleri mümkün olduğunca yukarı taşımaya çalışıyoruz.

Arcade oynanış sunan iOS oyununda sağ ve sol kolları hareket ettirerek karakteri üst noktaya taşımaya çalışıyoruz. Karakteri boşluk arasından düşürdüğümüz an yaptığımız onlarca puan sıfırlanıyor. Tabii ki havada uçarken engeller de karşımıza çıkıyor. Özellikle boss’lar zorlayıcı; onlara asla değmemeliyiz.

Dude Ball Özellikleri: