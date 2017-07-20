Dude Ball
iPhone ve iPad İçin Tilt Oyunu
Sonsuz oynanış sunan pinball oyunu
Dude Ball, pinball (tilt) oyununu seviyorsanız oynadığınız süre boyunca keyif alacağınızı düşündüğüm bir yapım. iPhone ve iPad’de oynanabilen diğer pinball oyunlarından farklı olarak top yerine sevimli karakterleri mümkün olduğunca yukarı taşımaya çalışıyoruz.
Arcade oynanış sunan iOS oyununda sağ ve sol kolları hareket ettirerek karakteri üst noktaya taşımaya çalışıyoruz. Karakteri boşluk arasından düşürdüğümüz an yaptığımız onlarca puan sıfırlanıyor. Tabii ki havada uçarken engeller de karşımıza çıkıyor. Özellikle boss’lar zorlayıcı; onlara asla değmemeliyiz.
Dude Ball Özellikleri:
- Sonu gelmeyen eğlenceli oynanış
- Kolay oyun kontrolleri
- Orijinal müzik ve ses efektleri
- 60’ın üzerinde oynanabilir karakter
- Seviye sonlarında çıkan boss’lar
- Ekstra puan, can, yeni karakterler kazandıran döner tekerlek
- iPhone ve iPad ile uyumlu
- Oynaması ve indirmesi ücretsiz
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Appsolute Games LLC
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