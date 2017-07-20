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Dude Ball
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Dude Ball

Dude Ball İndir Hemen İndir

39 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Dude Ball
Dude Ball
Dude Ball
Dude Ball
Dude Ball

iPhone ve iPad İçin Tilt Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 52 dakika önce

Sonsuz oynanış sunan pinball oyunu

Dude Ball, pinball (tilt) oyununu seviyorsanız oynadığınız süre boyunca keyif alacağınızı düşündüğüm bir yapım. iPhone ve iPad’de oynanabilen diğer pinball oyunlarından farklı olarak top yerine sevimli karakterleri mümkün olduğunca yukarı taşımaya çalışıyoruz.

Arcade oynanış sunan iOS oyununda sağ ve sol kolları hareket ettirerek karakteri üst noktaya taşımaya çalışıyoruz. Karakteri boşluk arasından düşürdüğümüz an yaptığımız onlarca puan sıfırlanıyor. Tabii ki havada uçarken engeller de karşımıza çıkıyor. Özellikle boss’lar zorlayıcı; onlara asla değmemeliyiz.

Dude Ball Özellikleri:

  • Sonu gelmeyen eğlenceli oynanış
  • Kolay oyun kontrolleri
  • Orijinal müzik ve ses efektleri
  • 60’ın üzerinde oynanabilir karakter
  • Seviye sonlarında çıkan boss’lar
  • Ekstra puan, can, yeni karakterler kazandıran döner tekerlek
  • iPhone ve iPad ile uyumlu
  • Oynaması ve indirmesi ücretsiz

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Appsolute Games LLC
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