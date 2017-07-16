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Dungeon Rushers
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Dungeon Rushers

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dungeon Rushers
Dungeon Rushers
Dungeon Rushers
Dungeon Rushers
Dungeon Rushers

Android İçin Savaş Oyunu

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

Bütün zindanlara girin ve en iyi karakteri siz oluşturun!

Dungeon Rushers, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir savaş oyunudur.

Dungeon Rushers, 2 boyutlu taktiksel RPG oyunu olup, zindan crawler türlerini birleştirir ve bunlar arasındaki dönüşümleri temel alır. Oyun boyunca takımınızı yönetin, tozlu zindanlarınızı yağmalayın, canavar ordularını ezin ve güçlü ekipmanlarınızı zanaat edin ve böylece efsanevi bir maceranın içerisine dahil olun. Hatta yapımcıların tasarladıkları bölümleri beğenmezseniz, girin kendi bölümlerinizi oluşturun ve onlar içinde dövüşün. Oyunda görebilecekleriniz ise şöyle:

  • Epik bir macera boyunca, birçok zindanı keşfedin ve korunan hazineleri yapmalayın.
  • En iyi kahraman kombinasyonunu seçerek kendi takımınızı oluşturun.
  • Kahramanlarınızı daha korkunç kılmak, zafere ulaşmak için onları stratejik bir yere koyun ve kahramanlarınızın becerilerini geliştirin.
  • Altı farklı master'dan oluşan gelişmiş bir sistem sayesinde, yolculuğunuz sırasında toplanan bileşenlerle araçlarınızı kendi başınıza hazırlayın.
  • Kendi zindanlarınızı en ince ayrıntısına kadar tasarlayın. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android sürümü 4.0.3 ve üzeri.
Üretici:
Mi-Clos Studio
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