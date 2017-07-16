Bütün zindanlara girin ve en iyi karakteri siz oluşturun!

Dungeon Rushers, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir savaş oyunudur.

Dungeon Rushers, 2 boyutlu taktiksel RPG oyunu olup, zindan crawler türlerini birleştirir ve bunlar arasındaki dönüşümleri temel alır. Oyun boyunca takımınızı yönetin, tozlu zindanlarınızı yağmalayın, canavar ordularını ezin ve güçlü ekipmanlarınızı zanaat edin ve böylece efsanevi bir maceranın içerisine dahil olun. Hatta yapımcıların tasarladıkları bölümleri beğenmezseniz, girin kendi bölümlerinizi oluşturun ve onlar içinde dövüşün. Oyunda görebilecekleriniz ise şöyle: