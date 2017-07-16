Zindanları birer birer temizleyin, en iyi ekibi kurun!

Dungeon Rushers, iPhone ve iPad üzerinde çalışabilen bir tür savaş oyunudur.

Mi-Clos Studios tarafından geliştirilen Dungeon Rushers, sıra tabanlı dövüş sistemiyle oldukça kaliteli bir rol yapma oyunu. Oyunda amacımız girdiğimiz çeşitli zindanları en ücra köşesine kadar kontrol etmek ve karşımıza çıkan ne var ne yoksa temizlemek. Girdiğimiz dövüşlerden sonra kazandığımız puanlarla da karakterimizi ve ekibimizi güçlendirebildiğimiz oyunda zırh, silah ve özel güç gibi çeşitli geliştirmelerin sayısı da bir hayli fazla.

Dungeon Rushers'ın dövüş sistemi ise oldukça tanıdık. Sıra tabanlı ilerleyen dövüşlerde, bir siz bir de rakibiniz hasar veriyor. Bu hasarları verirken hangi özelliklerinizi ve güçlerinizi seçeneceğinizi belirtliyor ve öyle saldırıyorsunuz. Kendi zindanlarınızı çizmeye kadar giden birçok fakrlı özelliği bulunan bu oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıda bulunan videodan alabilirsiniz.