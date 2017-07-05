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Dünya Güneşten Uzaklaştı Ama Hava Eden Serinlemiyor?

Dünya Güneşten Uzaklaştı, Belki Biraz Serin Olabilir!

Dün (4 Temmuz) Dünya gezegeni arık Güneşten uzaklaşmaya başladı. Ancak bilim adamlarına göre, bu durum havaların biraz serinleyeceği anlamına da gelmiyor.

Dünyamızın içinde yer aldığı güneş sisteminde, gezegenlerin tam yuvarlak değil de eliptik bir yörüngeye sahip olması, dün itibarıyla gezegenimizin güneşten en uzak noktaya ulaşmasına sebep oldu. Ancak, "yaşasın artık serin olacak" diye sevinmeyin, söz konusu eliptik yörünge, bu haftadan itibaren Dünya'nın 23 Eylül'e kadar yeniden Güneş'e yakınlaşacağının da habercisi.

4 Temmuz günü (dün) dünya, yaklaşık 153 milyon kilometre uzaklıkla güneşe en uzak olan noktaya yerleşti, buna aphelion ya da günöte noktası adı veriliyor.

Dünya Güneşten Uzaklaştı, Belki Biraz Serin Olabilir!

Bu durum, hissettiğimiz sıcaklıklarda Dünya'nın güneşe uzak olsa da serinleyeceği anlamına gelmiyor. Dünyanın güneşe en yakın ve en uzak olduğu iki konum arasında 5 milyon kilometrelik bir fark var. Ancak, "4 Temmuz günü dünya güneşe en uzak noktada yer aldıysa, neden Kuzey Yarımkürede temmuz ayı bu kadar sıcak geçiyor?" sorusu kafanızı karıştırabilir. Bunun cevabı hiç de karmaşık değil. Çünkü mevsimleri belirleyen yörünge hareketliliği, dünyanın güneşe olan uzaklığına göre değil, bu eksenin yörünge ile yaptığı eğimli açıya bağlı olması olarak açıklanıyor.

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Yazar: - 05.07.2017

Dünya Güneşten Uzaklaştı Ama Hava Eden Serinlemiyor? İçin Yorum Yaz

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