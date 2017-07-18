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Dünya Kupası Sahibi Zaccardo LinkedIn'den Takım Arıyor

Cristian Zaccardo LinkedIn

2006 yılında İtalyan Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma başarısı gösteren ve İtalya'nın önemli takımlarında top koşturan Cristian Zaccardo, son olarak imza attığı Vicenza kulübü ile kontratını feshetti ve LinkedIn üzerinden kulüp aramaya başladı.

Bugüne kadar 465 resmi maça çıkan Cristian Zaccardo, bu maçlarda 25 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti. Sadece İtalyan birinci futbol ligi Serie A'da 381 maça çıkan Zaccardo, önemli futbol takımlarında oynama başarısı da göstermişti. 1999 yılında Bologna'nın alt yapısında başladığı kariyerinde Palermo, Wolfsburg, Parma ve Milan gibi önemli takımların formasını giyen futbolcu, son olarak Carpi ile Serie B'de mücadele etmişti.

Yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte Serie C ekiplerinden Vicenza Calcio ile anlaşan; ancak sözleşmesini iki hafta sonra sonlandıran Zaccardo, LinkedIn üzerindeki profilinde ilan açtı ve takım aradığını duyurdu. 

"Vicenza ile 2018'de bitecek olan sözleşmemi feshettim. Şu anda boştayım. Fiziksel olarak iyi durumdayım ve benimle anlaşan takımda iki yıl daha üst düzey futbol oynayabilirim. Ciddi profesyonel kariyere sahip bir futbol oyuncusu ve güçlü!" şeklinde açıklama yapan Cristian Zaccardo, bu açıklamanın hemen altına da oynadığı ligleri ve buradaki performansını gösteren istatistikler koydu. 35 yaşında bir defans oyuncusunun işi zor olsa da böyle tecrübeli bir isimin takım bulması sürpriz olmaz. 

Zaccardo LinkedIn ilan

İndir6.7 MB
LinkedIn Android
LinkedIn Android Android İçin Profesyonel İş Hayatı Sosyal Medya Uygulaması

İndir35.1 MB
LinkedIn iOS
LinkedIn iOS iOS için LinkedIn Uygulaması

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Yazar: - 18.07.2017

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