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Dünya'dan Uzaya Işınlanma Gerçek Oldu

dünyadan uzaya ışınlanma gerçek oldu

Işınlanma insanlık tarihi boyunca gerçekleşmesi arzulanan bir teknolojiydi. Temelde teorik ve kavramsal olarak, nesnelerin atom düzeyinde parçalarına ayrılmasını ve sonra başka bir noktada eksiksiz birleştirilebilmesini öngören buluş, ilk kez 3D yazıcılar sayesinde hayata geçirilmişti. Şimdi bilim insanları bir adım daha ileri gitti.

Bir adımdan kastım, Dünya’dan 500 km uzakta bulunan Dünya’nın ilk kuantum telekomünikasyon uydusu Micius. Bir fotonu Micius’a ışınlamayı başaran Çinli bilim insanları, bu başarı sayesinde teleportasyon ve kuantum dolanıklık teorisi gibi çeşitli karmaşık fizik deneylerini test edebilecek.

Daha önce başarılmış tüm ışınlamaların 100 km ile sınırlı olduğunu düşünecek olursak, devrim niteliğindeki bu başarı, Çin’in 2030’da hayata geçirmeyi hedeflediği küresel kuantum telekomünikasyon ağı için ümit vaad ediyor.

Tabi aklınıza hemen "Işınla beni Scotty" gelmesin. Teleportasyon süreci, hayal ettiğimizin aksine, bir çift kuantum cismin aynı anda farklı konumlarda form almalarını, yani aynı varlığı paylaşmaları anlamına geliyor. Yani Dünya'da bulunan fotona uygulanan uyarı, uzayda yer alan fotonda da izlenebiliyor. Hala oldukça karışık ve uygulanması zor bu teknolojinin gelecek yıllarda alacağı hali merakla bekliyorum. Siz yine de öyle sevdiğinizin yanına ışınlanmayı falan hayal etmeyin sevgili okurlar, malum o günler gelse de ne sizin ne de sevdiğinizin görebileceğini sanmıyorum.

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Kerbal Space Program
Kerbal Space Program Bağımsız Uzay Programı Simülasyonu
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Yazar: - 12.07.2017

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