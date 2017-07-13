15 Temmuz, Dünyanın En Büyük Sanal Gerçeklik Projesi ile Anlatılacak

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmişken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, o gün yaşananları dünyanın en büyük sanal gerçeklik projesi ile anlatacağını açıkladı.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Medya A.Ş., Bahçeşehir Üniversitesi ve Tatu Creative Studios işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, sanal gerçekliğe uygun çekimler yapabilmek için altı bin metrekareden büyük bluebox stüdyo kuruldu ve çekimler yapılmaya başlandı. Projeyle, gelecek nesillere 15 Temmuz'da yaşananların daha iyi anlatılmaya çalışılacağının da altı çizildi.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü VR Projesi’nin yeni bir iletişim kanalı olduğu ve buna benzer projelerin devam edeceği belirtildi ve “Teknolojik açıdan temas edilen her alanda sanal gerçeklik gelişmektedir ve buralara yatırım yapıldığı gözlenmektedir. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak biz de dünya çapında bir projeyle sanal gerçeklik alanına girmiş olduk ve sanal gerçekliği, yeni bir iletişim kanalı olarak konumlandırmayı düşünüyoruz. Bu tip projelerle, tanıtım, simulasyon ve eğitimlerde; bu projede etkisini göstererek yeni bir kanal oluşturmak, bunun olabilecek her yerde kullanılabilmesini sağlamak teknik anlamdaki beklentimizdir.” açıklaması yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü VR Projesi Nasıl İzlenecek?

Henüz yeni yeni gelişmeye başlayan VR teknolojisi, buna uyumlu başlıklarla birlikte çalışıyor. Oculus Rift, HTC Vive gibi büyük çaplı VR başlıkların yanı sıra, Samsung Gear gibi telefon yardımıyla çalışan başlıklar da bulunuyor. Böyle bir başlık yardımıyla oynatılmaya başlanan görüntüler, 360 derece görüş imkanı sağlıyor. Böylece başınızı hangi yöne çevirirseniz, o taraftaki görüntüyü görüyorsunuz ve bir anda kendinizi olayların içerisinde hissedebiliyorsunuz.

Projenin son halini almasından sonra YouTube, Facebook, Vimeo gibi VR destekli video oynatma siteleri üzerinden bu projenin görüntülenebileceği, yakın zaman sonra müzelerin girişine kurulacak tanıtım yerleri ile vatandaşların buralarda da 15 Temmuz VR Projesi'ni izleyebilecekleri kaydedildi. Yabancı dil desteği de sunulacak olan projenin, İngilizce başta olmak üzere başka dillerde seslendirmelere de sahip olacağı ve bu yolla 15 Temmuz'da yaşananların yabancılara da en doğru şekilde anlatılmaya çalışılacağı belirtildi.

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