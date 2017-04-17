Dünya'nın Gözden Kaçan Sorunu: E-Atık!

Hemen hemen her şeyin elektronikleştiği günümüzde, size E-Atık desem sanırım çok da şaşırmazsınız. Peki, nedir bu E-Atık? Eski bilgisayarlarınız, cep telefonlarınız, SD kartlarınız, kameralarınız kısacası artık yüzüne bakmadığınız ve muhtemelen nerede olduğunu bile hatırlamadığınız eski tüm elektronik eşyalarınız şu an birer elektronik atık.

Dünya’nın mevcut durumu ve ürün seçimimizden nasıl etkilendiğiyle ilgili ‘çevre bilinci gerçekleri’ veren World Count’ın açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz yıl itibariyle tüm Dünya genelinde 30 milyon ton E-Atık birikmiş durumda. Peki, nerede bu elektronik çöp yığınları derseniz, birçoğu Asya ve Afrika’da muhafaza ediliyor. İnsanların ancak elle geri dönüştürdüğü bu atıklar, çalışanları da tehlike ye atıyor. Tahminler öyle gösteriyor ki, bu devasa çöp yığınları her geçen gün artacak, 2018 yılında da 50 milyon tona ulaşacak.

E-Atık başkenti olarak bilinen Çin’in Guiyu şehri, bölgedeki çocukların kanında çok fazla kurşun çıkması sonrası hükümetçe dağıtılmıştı. Bilinen verilere göre ABD gibi elektronik çılgını ülkeler atıklarını hala Çin’e göndermeye devam ediyor. Kaçak atölyelerde yapılan geri dönüşüm işlemleri, işçilerin sağlığını hiçe sayıyor.

Tüketim çılgınlığı böyle devam ederse, göz ardı edilen E-Atık sorunu, Dünya’nın en büyük problemlerinden biri haline gelecek. En hızlı artış gösteren atık tipi olan elektronik atıkların, her sene 6 milyon tonuna ne olduğu, kayıtlara bile geçirilmiyor.