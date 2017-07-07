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Dünyanın İlk Holografik Ekranlı Akıllı Telefonu: Hydrogen One

Hydrogen One

Profesyonel dijital kamera üretiminde lider üreticilerden biri olan RED, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği dünyanın ilk holografik ekranlı Android akıllı telefonunu duyurdu.

Hydrogen One olarak adlandırılan akıllı telefon, Google'ın Android işletim sistemini destekleyecek ve çok boyutlu içeriğin keyfini çıkarmak için gözlüksüz kullanıma uygun olacak.

RED, çığır açan görüntü kalitesi sunan yenilikçi modüler kamera sistemleri ile biliniyor, ancak şirket Hydrogen One ile dünyaya avucunuzun tam ortasında yeni bir "derinlemesine bakış" tecrübesi sunmak istiyorlar.

Hydrogen One'ın teknik özelliklerine ise hayran kalacaksınız. Cihaz, 5.7 inçlik profesyonel bir holografik ekrana sahip olacak ve görünüşte 2D ve 3D içerik, etkileşimli oyunlar ve holografik çok görünüm seçeneği arasında geçiş yapmak çocuk oyuncağı olacak. Hem manzara hem de portre modlarını, RED'in H4V içeriğini, stereo 3D içeriğini, 2D ve 3D, VR, MR ve AR'yi destekleyen efsane bir ekran göreceğiz. 

RED aynı zamanda, ses kalitesinde de fark yaratmayı amaçlıyor. Sesi geniş ve çok boyutlu sese dönüştüren H3O algoritmasını kullanarak, tüketicilere ilginç bir deneyim yaşatmak istiyorlar.  

Bütün bunlar plan aşamasında gayet güzel görünüyor, fakat bir de fiyatlara bakalım. Hydrogen One'ın alüminyum gövdeli modeli 1.195 dolardan, titanyum gövdeli modeli ise 1.595 dolardan satışa çıkacak. Cihazın 2018'in ilk çeyreğinde kullanıcıyla buluşması bekleniyor.

Akıllı Telefon Piyasasında Dengeler Değişiyor

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 07.07.2017

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