Dünyanın Son Beyaz Kuzey Gergedanı Tinder'da Eş Arıyor

Türünün hayatta kalan son örneği olan “Sudan” isimli beyaz kuzey gergedanı adına, çevreci toplulukların başlattığı bağış kampanyası kapsamında popüler flört uygulaması Tinder’da bir hesap oluşturuldu.

Çevre kuruluşu Ol Peteja ve Tinder önderliğinde başlatılan bağış çalışmasında amaç, Orta Afrika’da doğada yaşayabilen tek gergedan türü olan beyaz kuzey gergedanlarının soyunu devam ettirmek için gerekli olan bağış miktarını toplayabilmek. Sudan’ı yaşayan son iki dişi kuzey gergedanı ile çiftleştirme girişimleri başarısız olunca türün devamını sağlamak adına yapay döllenme işlemi tek seçenek oldu. Çevre kuruluşlarının belirttiğine göre de yapay döllenme işleminin uygulanabilmesi için de 10 milyon dolar gibi bir bütçe gerekiyor.

Gerekli miktarın toplanması için başlatılan bağış kampanyasına dikkat çekmek üzere dünyanın en popüler flört uygulamalarından biri olan Tinder’da Sudan adına bir hesap açıldı. Diğer kullanıcılar Sudan’a rastladığında ise bağış yapma imkanına sahip oluyorlar. Sudan’ın profiline giren kullanıcılar ise şu sözlerle karşılaşıyor: “Çok hızlı davranmak istemem ancak türümün kaderi bana bağlı. Baskı altında iyi performans gösteririm. Eğer bilmek isterseniz, 1.83 boyundayım ve 2.268 kg ağırlığındayım”

Oldukça yaratıcı bir fikir barındıran bu bağış kampanyasında istenilen miktarın toplanması ve yapay döllenme işleminin başarılı olması halinde, ilk kez gergedanlar üzerinde yapay döllenme yapılmış olacak.

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