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Duo
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Duo

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Duo
Duo
Duo
Duo
Duo

Android İçin Top Zıplatma Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

İki topu aynı anda zıplatarak engellerden geçirmelisiniz.

Duo, Android telefonda oynadığım en zor top zıplatma oyunu. Aynı anda iki topu zıplatarak engeller arasından geçirmeye çalıştığımız oyunda normal modda oynama ve günlük meydan okumalara katılma şansına sahibiz. 

Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla telefonda açıp her yerde rahatlıkla oynanabilecek türde, zaman geçirmek için birebir bir oyun Duo. Ketchapp’ın olmasıyla zorluk düzeyini tahmin edeceğinizi düşündüğüm oyunda sürekli zıplatmak zorunda olduğunuz iki beyaz topu mümkün olduğunca yukarı taşımak için uğraş veriyorsunuz. Engellerin sabit olmaması, topların birlikte hareket etmek zorunda olması, daha da kötüsü topların kontrolün tam olarak bizde olmaması oyunu çıldırtıcı derece zor hale getiriyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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