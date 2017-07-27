Dying Light'ın Geliştiricisi Steam Rakibi Gemly'i Hizmete Açtı

Bir hayli başarılı bir açık dünya tabanlı zombi oyunu olan Dying Light sayesinde yakından tanıdığımız Polonyalı oyun geliştiricisi Techland yeni dijital oyun platformu Gemly'i oyuncuların beğenisine sundu.

Temelde Steam gibi bir platform olan Gemly oyunculara dijital olarak oyun satın alma fırsatı verirken çeşitli kampanyalarla avantajlı fiyatlar sunmayı planlıyor. Gemly'nin farkı ise Techland tarafındna geliştirilen oyunlara özel olan içeriklere yer verecek olması.

Gemly'de doğal olarak Dying Light oyunları gibi Techland oyunlarının satışı yapılacak ve bu oyunların indirilebilir içerikleri dağıtılacak. Ayrıca platformda diğer oyun geliştiricilerinin oyunlarına da yer veriliyor. Alien: Isolation, Batman oyunları, Company of Heroes serisi, Witcher oyunları, Injustice, Football Manager oyunları, Killing Floor 2, Middle-Earth: Shadow of Mordor, Mortal Kombat X, Mount & Blade oyunları platformda yer alan dikkat çekici oyunlardan bazıları.

Anlaşılan o ki Techland de bir diğer Polonyalı oyun geliştiricisi CD Projekt'in izinden gidiyor. Hatırlanacağı üzere Witcher oyunlarının geliştiricisi CD Projekt de oyunları yüksek ilgi görmeye başladıktan sonra kendi oyun platformu olan GOG'u kurmuştu. Fakat her oyun geliştiricisinin kendi dijital oyun platformunu kurması can sıkıcı bir durum. Yakaladığınız güzel fırsatlar sonucunda bu platformlardan oyun indirmeniz gerektiğinde o platformun masaüstü istemcisini bilgisayarınıza yüklemeniz, güncellemeler için çalıştırmanız gerekiyor. Bu da bilgisayarınızı zamanla çöplüğe dönüştürmekte. Ayrıca hesap bilgilerini aklınızda tutmanız da güçleşiyor.

Steam, Origin, GOG ve UPlay'e katılan Gemly'i bu sayfa üzerinden ziyaret edebilirsiniz.

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