E-İhale
E-İhale web sitesinin resmi mobil uygulaması
E-İhale, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir ihale takip uygulamasıdır. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından resmi olarak yayınlanan uygulama ile ihale işlerinizi kısa sürede halledebiliyorsunuz.
E-İhale uygulaması ile ihaleye çıkarılan eşyaları ve araçları takip edebilir, ihaleler için teklif verebilirsiniz. Eksper raporlarını da görebilmenizi sağlayan uygulama, web sitesi üzerinde yapabildiğiniz herşeyi uygulama üzerinde halletmenizi sağlıyor. İhalelerin detaylı bilgilerine göz atabilir, geçmiş ihalelere bakabilir ve ihale sonuçlarını görebilirsiniz. Kazandığınız ihalelerde ise uygulama üzerinden ödeme yapabilir ya da ek süre isteyebilirsiniz. https://uygulama.gtbgov.tr/EIhale adresinde yer alan tüm işlemleri kolayca gerçekleştirme imkanı sunan E-İhale uygulaması, ihaleleri takip edenlerin telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulamadır.
E-İhale uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
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