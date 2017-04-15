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E-İhale
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E-İhale

E-İhale İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
E-İhale
E-İhale
E-İhale
E-İhale
E-İhale

E-İhale web sitesinin resmi mobil uygulaması

Murat İşçi Son güncelleme 34 dakika önce

E-İhale, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir ihale takip uygulamasıdır. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından resmi olarak yayınlanan uygulama ile ihale işlerinizi kısa sürede halledebiliyorsunuz.

E-İhale uygulaması ile ihaleye çıkarılan eşyaları ve araçları takip edebilir, ihaleler için teklif verebilirsiniz. Eksper raporlarını da görebilmenizi sağlayan uygulama, web sitesi üzerinde yapabildiğiniz herşeyi uygulama üzerinde halletmenizi sağlıyor. İhalelerin detaylı bilgilerine göz atabilir, geçmiş ihalelere bakabilir ve ihale sonuçlarını görebilirsiniz. Kazandığınız ihalelerde ise uygulama üzerinden ödeme yapabilir ya da ek süre isteyebilirsiniz. https://uygulama.gtbgov.tr/EIhale adresinde yer alan tüm işlemleri kolayca gerçekleştirme imkanı sunan E-İhale uygulaması, ihaleleri takip edenlerin telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulamadır.

E-İhale uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
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