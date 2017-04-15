?     Geri Bildirim
E-İhale
TamindirMobilYardımcı AraçlarE-İhale - IOS Için İhale Takip Uygulaması

E-İhale

(iOS)
E-İhale İndir Hemen İndir

10 MB
Editör Puanı: 5/5
5
E-İhale
E-İhale
E-İhale
E-İhale
E-İhale

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi ihale uygulaması

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

E-İhale, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir ihale takip uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. https://uygulama.gtb.gov.tr/EIhale sitesinin mobil uygulaması olan E-İhale ile pek çok işi kolayca halledebiliyorsunuz.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından resmi olarak yayınlanan E-İhale uygulaması, ihalelere dair tüm işlerinizi kısa sürede tamamlamanıza yardımcı oluyor. Uygulama ile ihaleleri görüntüleyebilir, teklif verebilir ve gelişmiş bilgilere göz atabillirsiniz. Eksper raporlarına da bakabileceğiniz uyglama ile ihale sonuçlarını da görüntüleyebiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile internet sitesi üzerinde yapmanız gereken tüm işlemleri halledebiliyorsunuz. Geçmiş ihalelere de göz atabileceğiniz uygulama ile katıldığınz ihalelerin sonuçlarına da bakabilirsiniz. 

İhale işleriyle uğraşanların telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulama olan E-İhale, aynı zamanda ödeme yapma imkanı da sunuyor. Eğer ihale işleriyle ilgileniyorsanız E-İhale'yi kaçırmayın.

E-İhale uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

E-İhale için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
E-İhale QR Kodu Okutarak İndir

Yardımcı Araçlar Popülerleri

  1. Video Download +
    Video Download +iOS için Video İndirme Uygulaması
  2. Apple Store
    Apple StoreiPhone ve iPad için Mağaza Uygulaması
  3. TKGM Parsel Sorgu
    TKGM Parsel SorguiPhone ve iPad İçin Parsel Sorgulama Uygulaması
  4. LG TV Remote
    LG TV RemoteiOS için LG TV Uzaktan Kontrol Uygulaması
  5. Facebook Video Player and Downloader Lite
    Facebook Video Player and Downloader LiteiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Facebook Videolarını İzleme ve İndirme Uygulaması

E-İhale Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster