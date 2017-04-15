E-İhale, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir ihale takip uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. https://uygulama.gtb.gov.tr/EIhale sitesinin mobil uygulaması olan E-İhale ile pek çok işi kolayca halledebiliyorsunuz.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından resmi olarak yayınlanan E-İhale uygulaması, ihalelere dair tüm işlerinizi kısa sürede tamamlamanıza yardımcı oluyor. Uygulama ile ihaleleri görüntüleyebilir, teklif verebilir ve gelişmiş bilgilere göz atabillirsiniz. Eksper raporlarına da bakabileceğiniz uyglama ile ihale sonuçlarını da görüntüleyebiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile internet sitesi üzerinde yapmanız gereken tüm işlemleri halledebiliyorsunuz. Geçmiş ihalelere de göz atabileceğiniz uygulama ile katıldığınz ihalelerin sonuçlarına da bakabilirsiniz.

İhale işleriyle uğraşanların telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulama olan E-İhale, aynı zamanda ödeme yapma imkanı da sunuyor. Eğer ihale işleriyle ilgileniyorsanız E-İhale'yi kaçırmayın.

E-İhale uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.