eBay'in Karı Yüzde 94 Oranında Düştü

Wall Street’in talebi doğrultusunda geçtiğimiz Perşembe günü ikinci çeyrek şirket gelir ve satışlarını açıklayan eBay’in yaşadığı düşüş sonucunda borsada işlem gören hisseleri de yüzde 4 düşüş yaşadı. Şirketin yüksek harcamaları ve buna karşılık gelen gelir vergisiyle birlikte karının yüzde 94 oranında düştüğü belirlendi.

E-ticaret’in devlerinden biri olan eBay, geçen yıl mali yılın ikinci çeyreğinde 345 milyon dolar net kar ve hisse başına 38 cent kar elde ederken, bu yıl şirketin net karı yüzde 94 düşüş yaşayarak 27 milyon dolar seviyesine geriledi. Şirketin hisse başına da 2 cent kar ettiği açıklandı. Net karda yaşanan bu keskin düşüşün açıklandığı gün şirketin borsada işlem gören hisseleri anında geriledi.

Şirketin net karını neredeyse yarı yarıya düşürmesine rağmen şirket geçen yıl 2.2 milyar dolar olan gelirini artırarak 2.3 milyar dolara çıkardı. Net karın düşmesindeki en büyük payın, şirketin ikinci çeyrekte ödediği 400 milyon doları aşan gelir vergisi olduğu düşünülüyor.

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