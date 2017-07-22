Efsanevi Pokémon'lar Sonunda Ortaya Çıkıyor

Niantic Labs, yaptığı açıklama ile 22 Temmuz'da yani bugün Amerika'nın en büyük şehirlerinden Chicago'da düzenlenecek, Pokémon GO etkinliğinde efsanevi Pokémon'ların ilk kez ortaya çıkacağını duyurdu.

Bir sene önce mobil platformlar için piyasaya sürülen ve bir anda en çok oynanan oyunlar arasına giren Pokémon GO, milyonlarca kişinin çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürmüştü. Fakat daha çıkışında yaşadığı sorunlar, engellenemez sunucu problemleri, Türkiye gibi ülkelerde hala resmi çıkışını yapmaması gibi problemlerle sebebiyle yavaş yavaş oyuncularını kaybeden oyun, ilk popüleritesini kaybetmişti. Yaşanan oyuncu kaybını engellemek için harekete geçen yapımcı stüdyo Niantic, ilk olarak ikinci nesil Pokémon'ları oyuna eklemiş, buradan beklediği verimi alamayınca, daha büyük değişiklikler yapacağının sinyallerini vermişti.

En büyük değişikliklerden bir tanesi de oyuna eklenmesi planlanan Raid sistemiyle. Yeni sistemle birlikte belirli noktalarda oluşturulacak raid'ler ile oyuncular buraya takımlar halinde girecek ve başka Pokémon'lara karşı savaşacaklardı.

Bugün itibarıyla Chicago'da düzenlenmesi planlanan etkinlikte uygulamaya konulacak ilk Raid'de oyuncuların karşısına çıkacak Pokémon'ların, oyunun hikayesinde geçen efsanevi Pokémon'lar olacağı da açıklandı. Etkinlikte belirli bir sayıda Pokémon yakalanması durumunda ortaya çıkacak olan bu yaratıkların, uzun bir dövüşün ardından yenilebileceği ve eğer yenilirlerse kullanıcıların envanteri arasına girecekleri de belirtildi. Eğer yakalanabilirse bu efsanevi Pokémon'ların gym'lere koyulamayacağı, koyulmaları durumunda da yumurta olarak görüleceklerinin de altı çizildi. Chicago'da yaşayan Pokémon GO severlerin bir hayli ilgisini çeken bu etkinliğin tanıtım videosunu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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