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Eğlenceli Uygulama Faceapp, Irkçılıkla Suçlanıyor

faceapp uygulaması ırkçılıkla suçlanıyor manşet

Faceapp ilk çıktığında, Tamindir ailesi olarak sevmiş, bir süre uygulamayla eğlenmiştik. Ancak, son günlerde Faceapp üreticilerinin başı, ırkçılık suçlamalarıyla belada.

Habere giriş yapmadan önce, Faceapp uygulamasını bilmeyenler için, gülme garantili inceleme videosunu buraya bırakıyorum:


Twitter üzerinden gelen şikayetler, uygulamanın ‘hot’ yani ‘ateşli’ filtresinin siyahi kullanıcıları beyazlaştırdığı yönünde. Kullanıcıların paylaşımlarında da açıkça belli olan durum hakkında FaceApp'ın kurucusu ve CEO'su Yaroslav Goncharov, “Bu tartışmaya kapalı ciddi sorun için çok üzgünüz.” açıklamasında bulundu. Şikayetler karşısında geri adım atan Faceapp, yeni güncellemesinde ‘hot’ filtresini ‘spark’ (kıvılcım) olarak değiştirdi. Ayrıca Goncharov, yakında çıkarılacak tam düzeltilmiş bir sürüm üzerinde çalıştıklarını da açıkladı.

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FaceApp Android
FaceApp Android Android İçin Yüz Değiştirme Uygulaması

İndir28 MB
FaceApp iOS
FaceApp iOS iPhone İçin Yüz Değiştirme Uygulaması

Viral Yüz Değiştirme Uygulaması FaceApp, Rekor İndirmeye Ulaştı!

Yazar: - 25.04.2017

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