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Ekşi Sözlük İçin Mobil Uygulama Yayınlandı

eksi sözlük

Türkiye'nin en popüler sitelerinden Ekşi Sözlük, iOS ve Android işletim sistemleri için uygulaması indirilmeye sunuldu. İndirme bağlantılarını haberimzde bulabilirsiniz.

Pek çok insanın farklı konular üzerinde tartıştığı ve bilgi paylaştığı bir platform olan Ekşi Sözlük, bugün itibariyle kendi uygulamasını paylaştı. Daha önceden sadece 3.parti uygulamalar yardımıyla erişilebilen siteye artık kendi uygulamasıyla erişebileceksiniz. Ayrıca uygulama yardımıyla artık sitede olmayan bazı özellikleri de kullanabileceksiniz.

Uygulamada olan bazı özellikler:

  • Anlık mesajlaşma
  • Geliştirilmiş kategori 
  • Profil fotoğrafı ekleme
  • Takip ve takipçi sayısını görme
  • Anlık bildirim
Bu özellikleri ve daha fazlasını barıdıran uygulama, iOS veya Android üzerinden Ekşi Sözlük'e girişi şüphesiz kolaylaştıracak. Ayrıca mobil uygulamaya özel kategoriler, başlıklar gelebileceğini de düşünüyorum. Açıklanan özelliklerden benim en çok dikkatimi çeken anlık mesajlaşma sistemi oldu. Çünkü, tartışmak veya yardım almak istediğiniz biriyle doğrudan iletişime geçebileceksiniz. Bu özellik sayesinde başlığın altına gereksiz yorum atmaktan da kaçınılacaktır diye düşünüyorum.
Ekşi sözlüğü indirmek isterseniz:
İndir
ekşi sözlük Android
ekşi sözlük Android Android için Sosyal Medya Uygulaması
İndir90.5 MB
ekşi sözlük iOS
ekşi sözlük iOS iPhone ve iPad için Sosyal Medya Uygulaması
Yazar: - 07.07.2017

Ekşi Sözlük İçin Mobil Uygulama Yayınlandı İçin Yorum Yaz

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