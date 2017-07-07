Ekşi Sözlük İçin Mobil Uygulama Yayınlandı
Türkiye'nin en popüler sitelerinden Ekşi Sözlük, iOS ve Android işletim sistemleri için uygulaması indirilmeye sunuldu. İndirme bağlantılarını haberimzde bulabilirsiniz.
Pek çok insanın farklı konular üzerinde tartıştığı ve bilgi paylaştığı bir platform olan Ekşi Sözlük, bugün itibariyle kendi uygulamasını paylaştı. Daha önceden sadece 3.parti uygulamalar yardımıyla erişilebilen siteye artık kendi uygulamasıyla erişebileceksiniz. Ayrıca uygulama yardımıyla artık sitede olmayan bazı özellikleri de kullanabileceksiniz.
Uygulamada olan bazı özellikler:
- Anlık mesajlaşma
- Geliştirilmiş kategori
- Profil fotoğrafı ekleme
- Takip ve takipçi sayısını görme
- Anlık bildirim