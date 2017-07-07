Ekşi Sözlük Mobil Uygulaması Sonunda Yayında

Türkiye'nin en popüler sitelerinden bir tanesi olan Ekşi Sözlük, nihayet iOS ve Android platformları için resmi mobil uygulamasını yayınladı. İndirme bağlantılarını haberimizde bulabilirsiniz.

Pek çok insanın farklı konular üzerinde tartıştığı ve bilgi paylaştığı bir platform olan Ekşi Sözlük, bugün itibarıyla resmi mobil uygulamasını paylaştı. Daha önceden sadece 3.parti uygulamalar yardımıyla erişilebilen siteye artık kendi uygulamasıyla erişebileceksiniz. Ayrıca uygulama yardımıyla artık sitede olmayan bazı özellikleri de kullanabileceksiniz.

Uygulamada olan bazı özellikler:

Anlık mesajlaşma

Geliştirilmiş kategori

Geliştirilmiş kategori Profil fotoğrafı ekleme

Takip ve takipçi sayısını görme

Anlık bildirim

Bu özellikleri ve çok daha fazlasını barıdıran uygulama, iOS veya Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletleriniz üzerinden Ekşi Sözlük'e girişinizi bir hayli kolaylaştıracak. Ayrıca mobil uygulamaya özel kategoriler, başlıklar gelebileceğini de düşünüyorum. Açıklanan özelliklerden benim en çok dikkatimi çeken anlık mesajlaşma sistemi oldu. Çünkü, tartışmak veya yardım almak istediğiniz biriyle doğrudan iletişime geçebileceksiniz. Bu özellik sayesinde başlıkların altına gereksiz yorum atmaktan da kaçınılacaktır diye düşünüyorum.

Ekşi sözlük mobil uygulamasını indirmek isterseniz: