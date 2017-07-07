Ekşi Sözlük Mobil Uygulaması Sonunda Yayında
Türkiye'nin en popüler sitelerinden bir tanesi olan Ekşi Sözlük, nihayet iOS ve Android platformları için resmi mobil uygulamasını yayınladı. İndirme bağlantılarını haberimizde bulabilirsiniz.
Pek çok insanın farklı konular üzerinde tartıştığı ve bilgi paylaştığı bir platform olan Ekşi Sözlük, bugün itibarıyla resmi mobil uygulamasını paylaştı. Daha önceden sadece 3.parti uygulamalar yardımıyla erişilebilen siteye artık kendi uygulamasıyla erişebileceksiniz. Ayrıca uygulama yardımıyla artık sitede olmayan bazı özellikleri de kullanabileceksiniz.
Uygulamada olan bazı özellikler:
- Anlık mesajlaşma
- Geliştirilmiş kategori
- Profil fotoğrafı ekleme
- Takip ve takipçi sayısını görme
- Anlık bildirim