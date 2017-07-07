?     Geri Bildirim
ekşi sözlük
TamindirMobilSosyal MedyaEkşi Sözlük

ekşi sözlük

(Android)
ekşi sözlük İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
ekşi sözlük
ekşi sözlük
ekşi sözlük
ekşi sözlük
ekşi sözlük

Android için Sosyal Medya Uygulaması

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

ekşi sözlük'ün resmi mobil uygulaması çıktı!

ekşi sözlük resmi mobil uygulaması nihayet yayınlandı.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu resmi ekşi sözlük uygulaması aslında bir hayli geç kalınmış bir çalışma. ekşi sözlük'ün 1999 yılında kurulmuş olduğu ve uzun bir süredir popüler bir paylaşım platformu olarak kullanıldığı düşünüldüğünde ekşi sözlük uygalaması öngörülenden geç yayınlandı. Yine de uygulama ekşi sözlük deneyimini eksiksiz olarak mobil cihazlarınızda yaşamanızı mükün kılıyor.

ekşi sözlük mobil uygulamasını kullanarak ekşi sözlük üzerinde her gün gündemi takip edebilir, başlıklara göz atabilir, entry girebilir ve arama yapabilirsiniz. Ayrıca ekşi sözlük'ün mobil arayüzünde sizi anlık mesajlaşma imkanı da bekliyor. ekşi sözlük uygulamasından profilinize fotoğraf yerleştirebiliyor, uygulamayı Facebook ile eşleştirebiliyorsunuz. Takip ve takipçi sayıları da ekşi sözlük uygulamasından görüntülenebiliyor.

ekşi sözlük için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Eksi Inc.
ekşi sözlük QR Kodu Okutarak İndir

Sosyal Medya Popülerleri

  1. Facebook Mobil
    Facebook MobilAndroid İçin Facebook Uygulaması
  2. Instagram
    InstagramAndroid için Fotoğraf Paylaşma Uygulaması
  3. Facebook Lite (APK)
    Facebook Lite (APK)Android için Facebook Lite (APK) Versiyonu
  4. Scope (Periscope)
    Scope (Periscope)Android için Canlı Yayın Uygulaması
  5. Derya Abla Kahve Falı
    Derya Abla Kahve FalıAndroid İçin Kahve Falı Baktırma Uygulaması

ekşi sözlük Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster