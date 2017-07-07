ekşi sözlük'ün resmi mobil uygulaması çıktı!

ekşi sözlük resmi mobil uygulaması nihayet yayınlandı.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu resmi ekşi sözlük uygulaması aslında bir hayli geç kalınmış bir çalışma. ekşi sözlük'ün 1999 yılında kurulmuş olduğu ve uzun bir süredir popüler bir paylaşım platformu olarak kullanıldığı düşünüldüğünde ekşi sözlük uygalaması öngörülenden geç yayınlandı. Yine de uygulama ekşi sözlük deneyimini eksiksiz olarak mobil cihazlarınızda yaşamanızı mükün kılıyor.

ekşi sözlük mobil uygulamasını kullanarak ekşi sözlük üzerinde her gün gündemi takip edebilir, başlıklara göz atabilir, entry girebilir ve arama yapabilirsiniz. Ayrıca ekşi sözlük'ün mobil arayüzünde sizi anlık mesajlaşma imkanı da bekliyor. ekşi sözlük uygulamasından profilinize fotoğraf yerleştirebiliyor, uygulamayı Facebook ile eşleştirebiliyorsunuz. Takip ve takipçi sayıları da ekşi sözlük uygulamasından görüntülenebiliyor.