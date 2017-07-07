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ekşi sözlük

(iOS)
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90.5 MB
Editör Puanı: 4/5
4
ekşi sözlük
ekşi sözlük
ekşi sözlük
ekşi sözlük
ekşi sözlük

iPhone ve iPad için Sosyal Medya Uygulaması

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

ekşi sözlük resmi uygulamasıyla gündemi takip edebilir, paylaşım yapabilirsiniz

ekşi sözlük yıllardır kullandığımız internet sözlüğünün resmi mobil uygulaması.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu ekşi sözlük uygulaması bize sözlüğün web arayüzünde yapabildiğimiz bütün işlemleri yapabilme imkanı veriyor. ekşi sözlük uygulamasını kullanarak gündemdeki olaylar hakkında yapılan yorumlara ve yeni başlıklara göz atabiliyorsunuz. Bunun yanısıra kendi entrylerinizi oluşturabiliyor ve tartışmalara katılabiliyorsunuz. Uygulama içinde arama yapabilmeniz de mümkün. Bu sayede belli bir başlığı çok daha hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

ekşi sözlük'in mobil uygulaması anlık mesajlaşma servisi de veriyor. Uygulamanın ilginç bir yönü profil fotoğrafı ekleme özelliği. ekşi sözlük'ün doğasına biraz aykırı olan bu özellik ekşi sözlük'ü bir sosal medya platformu olmaya daha da yaklaştırıyor. ekşi sözlük uygulamasını Facebook hesabınızla ilişkilendirebilmeniz mümkün.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Eksi Inc.
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