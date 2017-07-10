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Elektrikli Arabayla Amerika'yı Baştan Sona Geçme Rekoru Tesla'dan Geldi

amerikayı bir uçtan bir uca geçen s-tesla

Bir elektrikli otomobil ile sizce ne uzun bir seyahate çıkabilir? Peki, Amerika’nın bir ucundan diğerine ne sürede gidebileceğinizi tahmin etmenizi istesem? Mesafenin yaklaşık 4 bin km olduğunu da sorunun içinde vereyim, bir önceki rekorun da 55 saat olduğunu belirteyim.


İnsan kaçakçılığın sona erdirilmesi için farkındalık yaratmak amacıyla Bradly D'Souza ve Jordan Hart isimli iki genç, 1 Temmuz’da  Los Angeles'tan yola çıktı ve 51 saat 47 dakika sonra New York'a vardı. Yolculuk boyunca yalnız 1 kez yemek için duran ikili, seyahatlerini atıştırmalık yiyeceklerle geçirdi. Tesla’nın Model S 85D’ini kulllandıkları için şarj istasyonlarının bulunduğu en kısa güzergahı hesaplamakta çok da zorlanmayan D’Souza ve Hart ikilisi, aracın verdiği bu avantaj sayesinde rekoru ciddi bir arayla yeniden kırmayı başardı. İşte yolculuğun hızlandırılmış özeti sizlerle:

2040 Yılına Kadar Elektrikli Otomobiller Yolların Hakimi Olacaklar

Tesla Model 3 Üretim Bandına Yerleşti

Yazar: - 10.07.2017

Elektrikli Arabayla Amerika'yı Baştan Sona Geçme Rekoru Tesla'dan Geldi İçin Yorum Yaz

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