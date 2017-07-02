ELEX'in 4K Çözünürlükte Bir Oynanış Videosu Yayınlandı

Piranha Bytes firması tarafından geliştirilen, dağıtımcılığını THQ Nordic firmasının yaptığı bilim kurgu konulu aksiyon RPG oyunu ELEX'ten 4K çözünürlüklü yeni bir oynanış videosu geldi.

Haziran ayının ortalarında düzenlenen E3 2017 oyun ve eğlence fuarı kapsamında kaydedilen bu oynanış videosu 4K çözünürlüğe sahip. Aşağıda yer alan bu oynanış videosunun oyunun PC versiyonuna ait olduğu düşünülüyor.

Oyunun geliştiricileri E3 2017 kapsamında yaptıkları açıklamalarda ELEX'in aynı zamanda PlayStation 4 Pro ve Xbox One X platformlarında 4K çözünürlükte oynanabileceğini de açıklamışlardı. Bilim kurgu, aksiyon, rol yapma, açık dünya gibi birçok konuyu bir araya getiren bu oyunun böyle yüksek çözünürlükte oynanabilecek olması güzel bir avantaj olarak görünüyor. Çıkış tarihi ise geçtiğimiz haftalarda 17 Ekim olarak açıklanmıştı ve şimdiden Steam üzerinden ön siparişler alınmaya başlandı.

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