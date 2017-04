Elon Musk Los Angeles'ın Altını Delik Deşik Etmeye Hazırlanıyor

Elon Musk insanları Androidleştirir mi bilinmez ama Los Angeles’ın altını delik deşik etmeye kararlı görünüyor. Çılgın dahi, bugün kendi Twitter hesabından paylaştığı tweetleriyle, projenin ayrıntılarını resmen duyurmuş oldu.

Her şey ‘Teslarati’ kullanıcı adıyla,Tesla başta olmak üzere Elon Musk’ın haberlerini paylaşan sayfanın ‘Musk’ın Boring Şirketi #SpaceX’in önünde hayata geçirilmeye başladı’ tweet’ini, çılgın dahinin retweetlemesiyle başladı. Paylaşımına ‘boring’ (sıkıcı) yorumunu düşen Musk, hemen ardından ‘even more boring’ (daha bile sıkıcı) yazısıyla projenin resmi internet sitesini kullanıcılarıyla paylaştı. Sitede şu an yalnızca bu tanıtım videosu bulunuyor:





Anlayacağınız Elon, Los Angeles’ın altına asansörle indirilecek arabaların, ‘kaykay’lar yardımıyla saatte 200 km hızla seyahat etmesini hedefliyor. Şahsen ben yaşayan Tony Stark’tan uçan arabaları hedeflemesini beklerdim. Gerçi kim bilir, önümüzdeki sene bu projesi için yeni bir şirket açabilir, adını da ‘Eğlenceli’ koyabilir.

Elon Musk’ı Durdurabilene Aşk Olsun!